英相約翰遜曾瀕臨死亡邊緣

英國《星期日郵報》引述英國首相約翰遜的好友披露，約翰遜之前的病情一度非常嚴重，甚至瀕臨死亡的邊緣，就連他的內閣同僚及身邊的助手也為其祈禱。消息說，當約翰遜周四離開重症監護室（ICU）時，包括首相府全體工作人員在內的所有人都鬆了一口氣。

廣告 繼續瀏覽後續

據李文讀報今天報道稱，英國首相約翰遜曾瀕臨死亡邊緣。英國《星期日郵報》報道還稱，倫敦聖湯馬斯醫院醫院本來準備好在上周四就接收約翰遜入院治療，但他延至三天後的上周日才被送進醫院。約翰遜為此也感謝該醫院的醫護人員挽救了他的生命。報道透露說，目前仍在普通病房接受治療的約翰遜，昨天收到了其懷孕未婚妻西蒙茲送來的情書，裡邊還附上了他們幾個月大嬰兒的掃描照片，這為約翰遜帶來了極大的鼓舞。報道表示，約翰遜在出院後將到契克斯首相鄉間別墅休養，但其政治盟友則堅持，必須由他來掌控英國何時以及如何解除目前實施的封閉措施。

《星期日快報》也報道說，英國首相約翰遜向醫治他的醫護人員表示了衷心感謝，並表示，醫護人員對他有”再生之恩”，他對此“感激不盡”。報道也引述一位未透露姓名的政府高級官員表示，當約翰遜周四離開重症監護室（ICU）時，包括首相府全體工作人員在內的所有人都鬆了一口氣。該報還在頭版刊登照片報道，英女王罕見地向國民發表復活節文告，並堅稱，絕不會讓病毒取得勝利。

《觀察家報》報道，昨天英國新冠病毒確診死亡人數為917人，累計死亡人數增至9875人。報道引述英國內政大臣帕特爾昨天在每日疫情簡報會上表示，有關數字反映了病毒的致命影響。報道引述劍橋大學一位統計學家指出，雖然昨天的死亡數字比周五有所下降，但這可能是因為正值復活節假期周末，因此一些死亡數字可能尚未及時報告而已。報道還警告說，英國的新冠病毒確診死亡人數在未來一周里還有可能顯著攀升。報道透露，包括執政保守黨資深議員在內的英國各黨派人士，今天將要求政府以“虛擬方式”重開議會，以便議員可以行使權力，向負責處理疫情危機的政府官員問責。

據《星期日鏡報》報道，英國公立醫院三種治療新冠病毒病人的關鍵藥物已經缺貨。報道引述其中一位顧問醫生表示，其中一種鎮靜劑只剩下五天的用量，情況令人非常擔憂。報道還透露，在昨天死於新冠病毒的死者中，有一位是年僅11歲的小童。

據資深媒體人李文讀報指《星期日電訊報》引述英國衛生官員昨天披露，英國公立醫院急缺醫護人員身穿的防護服，並因此從中國緊急訂貨。與此同時，英國政府也計畫開放採購程序，讓所有製造防護服的廠家都主動接觸英國政府。報道還透露，英國至今已有24名醫護人員因為感染新冠病毒不治身亡。

該報還在頭版刊登照片報道，英國坎特伯雷大主教昨天在自已的寓所內自拍，並和其團隊製作了長達一小時的復活節彌撒的錄像，有關錄像將於英國時間今天上午10點半在坎特伯雷大教堂的官網上播出。

據《星期日泰晤士報》也報道，英國政府已下令國民保健服務（NHS）開發一個新的手機應用程式，幫助解除目前實施的封閉措施。有關手機應用程式將使用藍牙技術追蹤曾接觸過病毒感染者的人士，並提醒他們接受病毒檢測。報道引述英國政府官員表示，他們希望有了這一手機應用程式，就有可能逐步解除封閉措施。

另外，該報在頭版引述一項最新調查結果稱，封閉措施使英國人的睡眠大為改善，62%的受訪者表示，自有關封閉措施在3月23日實施以來，睡眠情況維持正常或有所改善。有關調查是倫敦大學國王學院進行的，涉及的受訪者人數超過2300人。