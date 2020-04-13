約翰遜承認差點病逝 英國或淪疫情打擊死亡最多的歐洲國家

英國首相約翰遜昨天出院。他特別在唐寧街首相府錄製了一段視頻，感謝在他住院期間悉心照料他的醫護人員，並同時承認，一度面臨生死存亡的關鍵時刻。《每日鏡報》引述英國政府其中一位顧問專家法拉爾教授警告說，英國最終可能成為新冠病毒死亡人數最多的歐洲國家。

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據李文讀報今天指，約翰遜出院並承認差點病逝。《泰晤士報》報道，英國首相約翰遜昨天出院。他特別在唐寧街首相府錄製了一段視頻，感謝在他住院期間悉心照料他的醫護人員，並同時承認，一度面臨生死存亡的關鍵時刻。約翰遜是在一周前因為確診感染了新冠病毒後病情惡化，被送進倫敦市中心的聖湯馬斯醫院接受治療，其中三個晚上更因為病情危急被送進了重症監護室搶救。報道引述英國政府消息人士說，約翰遜出院後將休養大約一個星期，但醫學專家則認為，約翰遜需要休息更長時間才能恢復工作。

《每日電訊報》也報道說，約翰遜在英國時間昨天下午一點左右出院後不久，就與未婚妻西蒙茲一道前往契克斯首相鄉間別墅進行休養，此前兩人已經連續兩個星期沒有見過面了。而西蒙茲昨天也承認，過去一個星期里，她有時的確感覺很低沉，而現在約翰遜可以出院，她感到非常幸運。報道引述英國首相府發言人表示，首相約翰遜在出院後不會馬上恢復工作，而且會缺席今天稍後舉行的政府內閣會議，預料今天的政府內閣會議將討論延長目前實施的封閉措施的期限。不過，首相府方面拒絕透露，約翰遜是否會出席本周四舉行的檢討目前封閉措施的政府會議。

《i》也報道說，英國首相約翰遜昨天出院後，特別點名感謝了兩名護士珍妮和路易斯，因為她們在約翰遜病重的關鍵48小時中，在他的病床邊貼身照顧他。無獨有偶，兩名護士都是來自海外的護士，其中珍妮原籍新西蘭，路易斯則來自葡萄牙。

《每日快報》也引述約翰遜通過視頻錄像表示，他得以脫險生存下來，完全是因為擁有愛心的醫護人員救了他的命。不過，報道也透露，在約翰遜出院並與未婚妻西蒙茲重聚後不久，英國官方公布的最新統計數字顯示，英國新冠病毒確診死亡人數已經破萬。

《每日鏡報》報道，英國昨日新冠病毒死亡人數增加了737人，累計死亡人數破萬，達到10612人。而昨天的其中一位死者，是英國著名電視喜劇演員蒂姆·布魯克-泰勒。報道還引述英國政府其中一位顧問專家法拉爾教授警告說，英國最終可能成為新冠病毒死亡人數最多的歐洲國家。

《獨立報》電子版也引述法拉爾教授警告說，英國看來會成為受此次新冠病毒危機打擊最嚴重的歐洲國家之一，甚至可能是最嚴重的國家。報道還引述英國衛生大臣漢考克形容，英國昨天經歷了“憂鬱的一天”。

《衛報》表示，英國政府至今仍未能提供足夠的個人防護裝備給一線醫護人員以及老人護理院的工作人員，已經引起政界人士和醫護人員越來越強烈的批評，他們要求政府需要檢討至今以來的抗疫措施。報道也引述英國政府顧問專家法拉爾教授指出，英國目前的疫情發展與其它疫情嚴重的歐洲國家非常相似，而且死亡人數還在繼續攀升。

據資深媒體人李文讀報引述《每日郵報》則稱，目前英國政府每天都從中國空運醫用防護裝備，以解英國有關物資短缺的燃眉之急，但當中卻出現了不少問題。報道透露，由於英國官員臨時要求檢查質量，部分防護裝備在飛機就要起飛前被移下飛機接受檢查。還有一些運到英國之後，英國公立醫院的人員一打開包裝箱才發現，包裝箱上的產品標示寫錯了，許多箱內並非英國最緊缺的醫用防護裝備，而是口罩。更糟糕的是，其中一些產品因為不符合英國的產品安全標準，所以運到英國後根本不能使用。

《金融時報》報道，20國集團成員國接近達成一項協議，給予受新冠病毒疫情影響的貧窮國家暫緩償還貸款六個月的優惠待遇。報道引述20國集團消息人士透露，有關協議將在本周舉行的20國集團財長會議上敲定。