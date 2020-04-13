美國封鎖中憂過復活節 新報死亡累計22020 食品供應首發斷鏈警告

法新社引據美國約翰霍普金斯大學統計，截至今晚8時30分，美國過去24小時出現1514起與新冠病毒有關的死亡病例，略低於前一天的1920人。至昨天截止美國累計死亡病例至少2萬2020例，確診病例55萬5313例，雙雙高居全球之冠。

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據路透社報道說，美國人在封鎖令中度過復活節。該國新冠肺炎死亡人數已超過22000人，超過50萬人確診。

路透社說，美國一家大型豬肉加工廠因工人染疫而關閉，工廠擁有者警告稱，美國日常食品供應正在“危險地接近懸崖邊”。這是疫情導致供應中斷的最新跡象。“如果我們的工廠停止運轉，食品店就不可能保持庫存充足，”史密斯菲爾德(Smithfield Foods)執行長Ken Sullivan在周日發布的聲明中稱。

幾乎所有美國人都被居家令要求待在家裡已遏制疫情擴散，許多人因此轉至線上進行禮拜，慶祝這一基督教日曆中最神聖的一天。

該報道稱，美國已成為新冠肺炎死亡人數最多的國家，過去四天中每天死亡病例數都在2,000左右，紐約市及其周邊地區的死亡人數最多。但即便是這一數字也被低報了，紐約仍在考慮如何最好地在官方統計數據中納入家裡激增的死亡人數。

死亡病例繼續增加之際，美國總統特朗普在考慮美國何時開始恢復正常。

近幾周42個州實施了停止非必要外出的限制令，給商業活動造成巨大影響，並引發了對企業關停和旅行限制能持續多長時間的質疑。

該報道說，過去三周美國申請失業救濟的民眾超過1,600萬。

美國食品藥物管理局(FDA)局長Stephen Hahn周日稱，特朗普政府有望在5月1日放鬆居家令。但他警告稱，現在判斷能否實現這一目標還為時過早。