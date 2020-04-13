美國科技巨頭聯手開發手機疫情接觸追蹤

蘋果與Alphabet旗下谷歌剛剛過去的周末表示將合作研發接觸追蹤技術，能讓用戶基於選擇性加入去追蹤曾在自己附近的其他手機，旨在減緩新冠疫情擴散。評論指這兩家公司罕見的合作，能夠加速相關應用程序的使用，讓潛在的被感染者可以更快接受檢驗或隔離，也比現有多數應用更加可靠。蘋果與谷歌均保證保護使用者匿名與個人隱私權利。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社稍早消息，蘋果與谷歌聯手開發接觸追蹤應用，盼減緩疫情擴散。這兩家公司罕見的合作，能夠加速相關應用程序的使用，讓潛在的被感染者可以更快接受檢驗或隔離，也比現有多數應用更加可靠。蘋果與谷歌對全球智能手機操作系統佔比高達99%。衛生專家表示，一旦封鎖令結束，這類追蹤應用將在病毒的管控扮演重要角色。

這項已經着手規畫的技術也使得這些科技業巨頭陷入全球性的爭議當中，隱私權倡導者希望以一套分散的系統來追蹤接觸者，而歐洲與亞洲政府則是推進集中的方式，後者存在技術弱點，可能讓政府獲取民眾的接觸對象。

“藉由蘋果與谷歌的合作，大家可以透過一個分散、保護隱私的應用，取得所有必要的公共衛生功能，”倫敦大學學院法律講師Michael Veale表示；他曾參與接觸追蹤應用DP3T研發。他表示，例如在英國與德國提出的集中式解決方案將無法使用這項新技術。

為達到效果，矽谷的這個系統將要求數以百萬計的人加入，信任這些科技公司的保護措施以及公共衛生系統的順利監督。這些企業稱，他們兩周前開始開發該項技術，以減少蘋果iPhone和谷歌安卓系統之間的技術差異，這種差異抑制了一些現有接觸追蹤應用的交互操作。根據該計畫，使用該技術的用戶手機將發出獨特的藍牙信號。距離六英尺內的手機將紀錄所遇到人員的匿名信息。

據該報道說，病毒檢測呈陽性的人士可以選擇向蘋果和谷歌發送他們曾近距離接觸過的手機加密名單，這將觸發對潛在暴露用戶的警示，以追蹤更多信息。病毒檢測呈陽性的人士需要經過公共健康部門確認後才可以發送數據。

這些公司稱，相關紀錄將被打亂，以保證受感染個人的數據匿名，即使對蘋果、谷歌和接觸追蹤應用也是匿名的。蘋果和谷歌稱，他們的接觸追蹤系統不會追蹤GPS定位。