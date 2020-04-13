習近平力挺或反作力 要譚德塞下台聯署速增過90萬

由加拿大一名網民在全球最大網絡請願平台發起的“要求譚德塞請辭”活動，截至周一上午，已有超過91萬人連署支持，距離目標100萬，還有9萬人次。中國官方多次發聲力挺世衛組織與世衛組織總幹事譚德塞，情勢顯示中國支持沒有奏效，或相反加速了聯署增加。

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據光華網今天報道稱，譚德塞下台訴求，全球聯署破91萬。該報道配圖顯示，中國國家主席習近平曾在2020年1月28日於北京會見世界衛生組織總幹事譚德塞。

該報道說，由加拿大一名網民在全球最大網絡請願平台發起的“要求譚德塞請辭”活動，截至周一上午，已有超過91萬人連署支持，距離目標100萬，還有9萬人次。有關網民於1月31日在Change.org網站發起“要求WHO秘書長譚德塞辭職”的請願連署，並以英文、韓文、繁體中文、日文、泰文等13種語言呈現。

消息說，據網民認為，譚德塞在1月23日拒絕將中國新冠肺炎列為“國際公共衛生緊急事件”，但事實上，新型冠狀病毒至今並無治癒方式，且之後短短5天內，確診和死亡人數都增加逾10倍，比如確診數從800人陡增到超過1萬人，以及死亡人數超過350人等，這與譚德塞低估肺炎疫情有關。