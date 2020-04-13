西班牙疫情反覆曲線希望遭潑冷水 滅毒路途遙遠

西班牙新冠病毒疫情新增死亡病例連3天下滑後又再度攀升，總理桑切斯今天警告說，西班牙離戰勝病毒之日還很遠。西班牙昨天新增510起死亡病例，創3月23日以來最低；今天新增4167起確診病例，略高於昨天通報的數字，迄今累計16萬6019人確診。

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據法新社報道說，死亡人數連3降後又升 西首相警告戰勝病毒路遙遙。

消息說，西班牙2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增死亡病例連3天下滑後又再度攀升，西班牙衛生部報告，境內過去24小時新增619起死亡病例，累計1萬6972人病故，為全球第3高，僅次於美國和意大利。首相桑切斯警告說，西班牙離戰勝病毒之日還很遠。

西班牙昨天新增510起死亡病例，創3月23日以來最低；今天新增4167起確診病例，略高於昨天通報的數字，迄今累計16萬6019人確診。儘管多名衛生部門主管說疫情已過高峰期，仍敦促民眾嚴格遵守3月14日頒布的全國性封鎖措施，以減緩病毒蔓延。

據西班牙首相桑切斯在電視播出的演說中表示：「我們離戰勝病毒、恢復正常生活那天還很遠。」他還說：「我們都渴望重新回到街上…但更想贏得這場戰役並防止疫情捲土重來。」

西班牙已打算重新開放若干經濟產業活動，一些工廠和建築工人準備明天重返工作崗位。

西班牙政府3月30日強化封鎖措施，所有非必要經濟活動暫停兩周，但現在這項禁令準備解除，引來部分地方領袖和工會批評。

隨着若干企業將在所謂「經濟冬眠」期後復工，警方明天將在地鐵和火車站發送口罩。