德國就鬆動防疫管控展開討論

雖然德國新冠病毒患者和病死者人數還在增加，但德國已開始討論如何鬆動防疫管控。與德國利奧波第那國家科學院的觀點不同，德國疾控機構、柏林羅伯特科赫研究所認為，首先應讓高中生複課。

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科赫學院院長維勒周二在記者會上表示，應首先讓高中學生複課，因為青少年能更好地遵守衛生和保持距離的規定。此外，目前尚無證據證明，新冠病毒大流行在德國已受到阻遏。不過，數據已在較高水平上得到穩定。維勒呼籲人們繼續遵守管控限制。

利奧波第那國家科學院周一建議，儘快讓小學和初中複課，因為小學生和初中生更需要個人照料、指導和扶持。

政界和工會為此都出現了反對之聲。比如，柏林社民黨籍市長穆勒和黑森州基民盟籍州長布菲耶均反對快速鬆動管控。教育和科學工會以及教育和養育聯合會也發表了類似聲明。

但北威州將在復活節假期過後讓學校逐步複課。巴符州定於4月27日重又逐步開學。

周三，默克爾總理和各州州長將就是否應放寬管控舉行視頻會議。衛生部長施潘表示，管控措施雖然給人們的生活帶來了很多限制，但也得到了人們的高度贊同。他期望聯邦和各州周三能做出一致決定。

根據科赫研究所周二公布的數據，德國現有125098名已確診的新官病毒患者，一日內新增2082人，病死人數達2969人，病死率達2.37%。

《世界報》報道說，德國在經歷了新冠危機初期的猶豫後，現已發展成為歐盟國家抗擊疫情的重要醫療幫手。德國成了秘密英雄。

但慕尼黑《水星報》報道說，法國人對德國人在德法邊界地區就新冠病毒對法國人表現出來的敵意和誹謗感到震驚。