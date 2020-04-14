德國科學家建議：逐步複課

德國新冠疫情增長放緩。德國出現了放寬管控的聲音。德國利奧波第那國家科學院Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina）出台了一份評估報告，推出了逐步解除管控措施的方案。該報告將為德國政界的決策提供重要參考。

廣告 繼續瀏覽後續

周一，德國利奧波第那國家科學院推出了題為“新冠病毒大流行-可持續地戰勝危機”的報告，提出了逐步解除防疫管控的方案和前提條件。該國家科學院是政界一個重要的諮詢機構。這份長達19頁的文件認為，在感染穩定在較低水平，醫療系統不超負荷運營，現有防疫措施得到執行的情況下，可以逐步放寬防疫管控。首先，學校應該儘快複課，但要根據年紀不同分別進行。“由於教育系統中的年輕人更依賴個人照料，指導和支持，因此應該逐步開放小學和初中教育。” 高年級學生的自學能力和自覺性更強，對網絡教學的適應性更好，高中複課時間可以較晚一點。

由於幼童很難真正領會"互相保持距離"，幼兒園、託兒所因此可以"僅極其有限地開放"。具體而言，在今年暑假前，各幼兒園仍將只對醫護人員、警察、超市職員等"關鍵職業"人員的子女開放。

對其他許多公共生活領域，如零售業，酒店和官方機構，也可逐步鬆動管控，前提條件之一是人們必須遵守已知的衛生措施。私人和商務旅行也應得到放行。就公共交通，專家們建議引入帶口罩義務。文化活動體育活動也應在考慮場所空間大小人群接觸強度的前提下，逐步重獲許可。

德國總理默克爾表示，科學家們的建議為政府的下一步行動提供了重要基礎。德國所謂的新冠內閣周二又將開會。周三，聯邦政府和各州將討論是否鬆動交際禁令一事。

根據柏林羅伯特科赫研究所的數據，截至周一早上08:15，德國已確診的新冠患者達123016例，新增2537例，病死人數達2799例。痊癒人數已有73000多人，超過了患者人數的一半。