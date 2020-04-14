疫情壓力 土釋9萬囚犯 殺人性侵販毒以及政治犯不赦

土耳其國會今通過一項法律，允許數以萬計的受刑人出獄，成為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的防疫措施。土耳其執政黨正義發展黨（AKP）提交法案時表示，這項法律提供受刑人提早假釋的機會，約有4萬5000人將獲釋，若加上居家軟禁人數，出獄人數將升高至9萬。土耳其監獄疫情以來累計17名受刑人感染新冠病毒，其中有3人病逝。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，土耳其釋放數萬名受刑人，實施防疫縱囚。議會通過的這項法律將影響數種類型的受刑人，包括孕婦和患有其他疾病的年長人士，但排除殺人犯、性侵犯和毒品犯。

報道稱，人權觀察（Human Rights Watch）和國際特赦組織（Amnesty International）對這項法律提出批評，因為被控違反爭議性反恐法而遭拘留的犯嫌，並不包括在內。人權團體還譴責此法排除其他受刑人，包括遭審前羈押的記者、政治人物和律師。

土耳其國會大國民議會在官方推特說道：「這項草案經通過已成為法律。」國際特赦組織的土耳其維權人士布韻姆（Milena Buyum）推文表示，這項法律以279票對上51票壓倒性通過。

土耳其司法部長莒內（Abdulhamit Gul）今天表示，目前累計17名受刑人感染2019冠狀病毒疾病，其中有3人病逝。莒內說，染疫受刑人中有13人入院治療，病況良好，另有一名罹患慢性病的受刑人住進加護病房。

根據土耳其衛生部今天公布的數據，境內通報超過6萬1000人染疫，其中有近1300人病逝。