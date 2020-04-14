美國疫情顯緩 病毒致死壓力仍大

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）截至昨晚8時30分的統計，美國過去24小時出現1509例與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）有關的死亡病例，與前一天的1514例差不多。專家說美國的新冠病毒疾病疫情看似初步緩和。

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據法新社今天報道說，約翰霍普金斯大學指美24小時內新增1509起死亡病例，與前一天的1514例差不多。

美國累計死亡病例至少2萬3529例，確診病例超過58萬例，兩者數字依舊高居全球之冠。

特朗普總統昨天表示，政府即將完成重新啟動美國經濟的計畫。他在每日例行簡報中說，美國病故人數上升到一個程度後趨於穩定，保持社交距離的措施有效。

美國疫情似趨緩 紐約州長稱：已度過最糟情況。

法新社指美國的2019冠狀病毒疾病疫情看似初步緩和。紐約州州長古莫說，雖然紐約州死亡人數超過一萬人，但「最糟情況已過去」。紐約州等數州有意重啟經濟活動、讓學校複課。

在東岸，紐約州及新澤西州、康乃狄克州、賓夕法尼亞州、德拉瓦州及羅德島州州長今天聯合召開視訊會議，宣布組成專門小組，研擬重啟經濟的計畫。

據古莫（Andrew Cuomo）表示，這6州各派出3名官員共18人，將立即開始研議「協同」提案，讓商業重啟、學校重新開放。他說：「我們沒有一開始就訂出時間表，但我們會告訴專門小組：希望儘快（重啟），但要拿捏分寸。」

該報道稱，在西岸，加州、俄勒岡州及華盛頓州也宣布一項類似協議，內容有關重啟經濟及防止病毒擴散的共同願景。預料周二會公布更多細節。

美國的聯邦政府系統賦予50州州長權力，但理論上總統也可針對協同的全國性策略動用監督權力。

據紐約州長古莫表示，入院率降低及插管情況減少，意味美國疫情最嚴重的紐約州感染情況雖仍處於高水平，但開始穩定；但他也警告，如果太早撤銷限制令，疫情可能會惡化。據紐約州長古莫說，紐約州今天新增671人起死亡病例，累計1萬56人病故。這是自4月5日以來，紐約州單日新增最少的數字；最多的一天是4月9日的799例。