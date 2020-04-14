英國新冠病毒死亡人數衝高 當局促嚴格居家封鎖

英國醫院的新冠病毒死亡病例截止周一晚增至11,329例，政府暗示本周封鎖措施仍然不會放鬆。英國首相約翰遜在被感染新冠病毒後正逐漸康復，但尚未恢復對政府的領導。英國疫控專家警告英國有危險淪為歐洲疫情最慘重國家。

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據路透社報道說，英國新冠死亡病例突破11,000例，封鎖措施將持續。英國的死亡病例數排在全球第五高位，政府的一位高級科學顧問曾表示，英國可能成為歐洲受疫情衝擊最嚴重的國家。

政府一直為其應對疫情的行動辯護。有批評稱，英國的病毒檢測和醫護人員防護措施不足，而且有質疑稱約翰遜採取封鎖措施的動作太慢。

據臨時代理約翰遜職務的英國外交大臣拉布(Dominic Raab)稱，“死亡病例數很高，但數據也反映出我們開始贏得這場戰鬥的一些積極跡象，”拉布又稱，“但我們還有好長的路要走，”拉布說。“我們還沒有度過疫情最糟糕的時期。”

政府的科學顧問小組本周將評估社交距離措施的效用，但拉布暗示限制不太可能有所放鬆。布拉指出，“我們不認為會對當前採取的措施做出任何改變。而且直到我們對現實情況有信心前，都不認為能有把握進行任何這種改變。”

據首席科學顧問Patrick Vallance說，那可能還要許多周。Patrick Vallance預計新冠病毒死亡病例數字本周將繼續增加，然後在高處持穩兩三周再下降。