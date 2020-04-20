傳效治新冠病毒 俄羅斯黑市瘋賣艾滋病藥

根據賣家、愛滋病防治人士以及俄羅斯藥品生產商的說法，一種愛滋病藥物的黑市已經在俄羅斯蓬勃發展，因該藥物據傳可能對治療新型冠狀病毒有效。目前全球利用愛滋病藥物克力芝(Kaletra)治療新型冠狀病毒、或是用於暴露後預防的實驗有超過20個。

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據路透社今天報道說，俄羅斯盛傳愛滋病藥物能對抗新冠病毒，黑市蓬勃發展。

根據賣家、愛滋病防治人士以及俄羅斯藥品生產商的說法，一種愛滋病藥物的黑市已經在俄羅斯蓬勃發展，因該藥物可能對治療新型冠狀病毒有效。

目前全球利用愛滋病藥物克力芝(Kaletra)治療新型冠狀病毒、或是用於暴露後預防的實驗有超過20個。

該報道稱，俄羅斯衛生部1月底將其列為建議療方之一，此前中國多份報告稱克力芝對於治療新冠病毒有幫助。但之後俄衛生部稱其有效性尚存不確定性。但這阻止不了市場上的投機行為。一些投機客預期，隨着疫情蔓延，藥物可能出現短缺。俄羅斯當地有生產名為Kalidavir的仿製藥。

據”一家線上艾滋病藥物貿易商說，“三個月前人們以每盒900盧布(12美元)的價格從我們這裡買克力芝，都還不是很起勁，”這位線上艾滋病藥物貿易商說，“現在，預計(供應)要中斷，3,800盧比一盒的價格，從我們這裡一買就是100盒到700盒不等。人們買(克力芝)主要還是為了高價轉賣。”據這位貿易商說，轉賣一盒可以賺7,000-8,000盧布，這股搶購潮讓一些艾滋病患者感到憂心。

路透社說，俄羅斯新冠病例數字本月開始急劇上升，周一公布一日新增4,268例，全國累計47,121例。