南非作家「發燒」 4年前虛構某病毒浩劫世界

南非作家梅爾（Deon Meyer）希望他2016年所出版驚悚小說「發燒」（Fever ）中病毒造成浩劫的可怕情節，不會剛好精準描繪了當前肆虐全球的2019冠狀病毒疾病疫情。「發燒」警告某種病毒奪走世界上95%人口的性命。小說家承認，中國去年12月出現首波病例時，他感到非常震驚。

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據法新社報道，新型冠狀病毒蹂躪全球，宛如南非作家小說情節。「發燒」是部令人傷心的小說，描述某種病毒奪走世界上95%人口的性命後，一對父子在荒涼的南非生存的故事。

南非作家梅爾（Deon Meyer）希望他2016年所出版驚悚小說「發燒」（Fever ）中病毒造成浩劫的可怕情節，不會剛好精準描繪了當前肆虐全球的2019冠狀病毒疾病疫情。據梅爾說：「我一點都不感到高興。我不斷想到數以千計失去所愛、丟掉工作，以及活在恐懼中的人們所感受到的悲傷。」

該報道稱，「發燒」出版後，普遍被譽為可媲美美國作家麥卡錫（Cormac McCarthy）所着小說「長路」（The Road）的後世界末日傑作。麥卡錫2007年以「長路」獲得普立茲獎（Pulitzer Prize）肯定。

4年後，全球爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，這種病毒疑似是從動物傳播到人類身上，再如野火般擴散至各國，這宛若「發燒」所描繪的場景真實上演，令人寒毛直豎。據「發燒」小說某一段場景，描述各國關閉邊境，且在生存本能驅動下，書中角色越來越對他人懷有戒心。

據書中還提到：「一名男子躺在熱帶非洲某地的芒果樹下，他的抵抗力很弱，因他感染了愛滋病毒（HIV），且沒有接受治療。這名男子的血液里已有一種冠狀病毒。」

法新社引述小說情節說，「芒果樹上有一隻蝙蝠，它的血液里有一種不同的冠狀病毒。這種病毒人類只要吸氣就很容易感染，而且會讓他們病得很嚴重。」

法新社指，梅爾承認，中國去年12月出現首波病例時，他感到非常震驚。