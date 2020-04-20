德國商店今天部分開門營業 800平米為界

4月19日，雖然新冠疫情繼續蔓延，在柏林，人們坐在蘭德維爾卡納爾（Landwehrkanal）岸邊曬太陽。

德國政界人士宣布新冠病毒疫情「獲得控制」後，今天德國跨出重回正常生活的第一步，部分地區的小型商店睽違1個月首度開門。德國總理默克爾對這波疫情危機的處理方式備受讚揚，現在她希望重新活絡疲軟的經濟。德國經濟上周正式步入衰退。

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據法新社今天報道稱，新冠肺炎疫情受控，德國部分商家獲准恢復營業。德國上月引進的公共生活嚴格限制令，如今迎來第一波鬆綁。包括花店、時裝店等商店在內，絕大多數面積不滿800平方公尺的商家，都將獲准再度開門迎客。

據總理默克爾與各邦總理上周宣布決定重新開放，但他們秉持謹慎態度，指這波鬆綁僅是審慎跨出的第一步。

雖然首批商家今天就能開門，德國16邦預計解禁速度仍有些許不同。在首都柏林等一些邦，重新開放將耗費更長時間。

默克爾對這波疫情危機的處理方式備受讚揚，現在她希望重新活絡疲軟的經濟。德國經濟上周正式步入衰退。

德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構「羅伯特・科赫研究所」（Robert Koch Institute, RKI）17日公布，境內感染率（每名病患向外傳染的人數）首度低於1，衛生部長史巴恩（Jens Spahn）因此宣布病毒「獲得控制」。然而默克爾已警告，德國取得的成功依然很「脆弱」。

該報道稱，目前德國依然禁止兩人以上集會，還有要求民眾在公共場所保持1.5公尺以上距離。這代表起初被視為必要行業的理髮廳，至少在5月4日前都不能開張。另外，文化場地、酒吧、休閑中心和美容院也得繼續關門。音樂會、足球賽等大型公開活動，到8月31日前皆被禁止。