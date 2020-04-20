英國疫情重 約翰遜反對放寬封閉措施

英國疫情未消，解封爭議卻起，英國首相約約翰遜與閣員有分歧。報載翰遜本周就會恢復工作，重新指揮英國政府的抗疫行動。報道指出，隨着英國議會明天復會，預計正在養病的約翰遜也會隨之增加工作量。

廣告 繼續瀏覽後續

據李文讀報今天引述《泰晤士報》報道，英國首相約翰遜上周五對內閣同僚表示，他對逐步解除目前實施的封閉措施持非常謹慎的態度，擔心可能因此會引發第二波的新冠病毒疫情，從而需要再次實施封閉措施，對公眾健康及英國經濟帶來巨大的傷害。報道透露，目前正在契克斯首相鄉間別墅養病的約翰遜上周五與代理首相職務的拉布、首席顧問卡明斯以及新聞發言人凱恩舉行了視像會議，並在會上表示，當務之急是在疫情高峰期結束後，如何幫助英國復蘇以及面對疫情後的“新常態”。報道指出，約翰遜的這一態度與內閣辦公室大臣戈夫以及財政大臣蘇納克的看法相左，他們兩人都認為，在疫情度過高峰期，而且病毒感染數字下跌之後，政府就應該儘快解除封閉措施。而政府顧問之一的法拉爾爵士昨天也表示，希望政府在三、四個星期內解除封閉措施。他還警告說，疫情的第二波無論如何也會到來，並呼籲政府應為此做好準備。與此同時，根據英國政府公布的統計數字，英國昨天新增死亡人數為596人，是過去兩周來單日死亡人數最低的一天，累計死亡人數則超過1.6萬至16060人。

此外，該報還在頭版引述政府首席科學顧問瓦蘭斯爵士表示，不要對疫苗寄望過高。他指出，任何新疫苗都需要確保其安全性，而不僅是看其抗疫療效，因此往往需要很長時間才能做到這一點。此前，英國牛津大學的研究團隊表示，他們研發成功的疫苗可望在今年9月投入使用。不過，研發團隊負責人吉爾伯特教授昨天也對BBC表示，雖然有關疫苗的前景很好，但目前還不能完全保證是否能成功投入使用。

據《每日快報》稱，英國首相約翰遜本周就會恢復工作，重新指揮英國政府的抗疫行動。報道指出，隨着英國議會明天復會，預計正在養病的約翰遜也會隨之增加工作量。

據《每日電訊報》引述一項最新調查結果指出，自英國學校在3月20日因為疫情而關閉以來，只有34%的學童按時上網課。換言之，大約三分之二的英國學童並沒有按時上網課。其中私校學生每天上網課的比例是公立學校學生的兩倍，而且貧窮家庭的學生網上學習進度落後的問題更為嚴重。報道透露，有關調查訪問了1500名家長和6500名教師。

另外，該報還在頭版報道，英國一些醫生髮起了一項宣傳活動，呼籲英國所有人在出門的時候都要佩戴口罩。有關醫生還建議公眾可以自製或者網上購買口罩，因此不會影響醫護人員的口罩供應。

《獨立報》電子版引述英國警察總警司格里菲斯警告說，英國政府解除封閉措施後，可能會出現社會騷亂。此外，失業率嚴重，再加上家庭暴力問題浮現，也可能導致罪案率上升。他還呼籲警隊同僚要為此做好準備。

另外，該報還在頭版刊登照片報道，伊朗政府開始放寬封閉措施。報道指出，伊朗是中東地區疫情最嚴重的國家，因此有警告認為，該國現在就放寬封閉措施為時尚早。報道也形容伊朗此舉為一場“賭博”。

《金融時報》在頭版引述俄羅斯總統普京表示，雖然俄羅斯自上個月就實施封閉措施，但該國尚未接近新冠病毒疫情高峰期。昨天俄羅斯新增確診病例超過6000多例。報道還刊登照片指出，俄羅斯及鄰國廣泛地區正在慶祝東正教復活節，這對正受到疫情嚴重影響的當地居民來說，也是一大考驗。

該報今天的頭條新聞是，英國財政大臣蘇納克今天稍後將公布一項12億英鎊的挽救基金，專門幫助那些受到疫情衝擊的初創企業。

據《每日鏡報》報道，一批醫用個人防護裝備並沒有按時從土耳其抵達英國交貨，引發英國不少醫護人員的憤怒，並要求政府官員要為醫護人員在沒有足夠防護裝備的情況下處理病人承擔責任。

《每日郵報》也披露，沒有按時付運的醫用個人防護裝備多達40萬套，而目前英國多家醫院的庫存也所剩無幾，急需新的供應。報道形容，這是對勇敢的醫護人員的出賣，並引述一些醫生威脅說，為了個人生命安全，可能會在沒有個人保護裝備的情況下，停止處理新冠病毒患者。

資深媒體人李文讀報指《衛報》也報道說，英國NHS公立醫院管理人員首次公開批評政府，至今仍未能解決醫護人員個人防護裝備供應短缺的問題。

另外，英國政府內閣辦公室大臣戈夫昨天承認，在英國新冠病毒疫情爆發初期，首相約翰遜曾先後五次缺席關鍵的疫情會議，因此引來對英國政府初期應對疫情不力的批評。

該報還在頭版刊登照片報道，哈里王子夫婦已向英國四家小報的主編表示，暫時不會與他們打交道。這四家小報包括《太陽報》、《每日鏡報》、《每日郵報》及《每日快報》。

據《i》報道說，英國醫護人員工會號召公眾下周默哀一分鐘，哀悼那些在抗疫中獻出生命的醫護人員。報道稱，唐寧街首相府和反對黨工黨都已表示，會支持這一行動。

報道還透露，雖然有報道說，英國政府正考慮重開學校，但教育大臣昨天拒絕透露學校重開的具體日期。報道還指出，學校重開初期，每班人數會比以前減少，以降低社交接觸風險。