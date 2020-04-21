世衛組織反擊美國 從開始就已示警疫情 譚德塞譏台灣「蹭消息」

世界衛生組織（WHO）堅稱，他們早在新冠病毒一開始就已發出警告，也沒有在這場致命大流行里向美國隱匿任何消息。世衛組織總幹事譚德塞指世衛都注意到從武漢發出的各項通報，並批台灣發給世衛的電郵只是來「蹭消息」。譚德塞還特彆強調「台灣沒有通報任何人傳人證據」。

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據法新社報道稱，世衛駁斥美指控，堅稱打從一開始就已示警疫情。

美國強烈抨擊世衛這次新冠疫情的因應方式，但秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世衛完全沒有隱匿任何消息，也無不可告人秘密。譚德塞4月20日在日內瓦一場視訊記者會說：「我們從第一天開始就警告，這是場人人都應奮戰的病魔。」

該報道稱，美國16日批評世衛無視台灣提出的資訊，在今年1月14日的聲明裡仍稱疫情沒有人傳人的跡象，貽誤防治疫情。

不過譚德塞堅稱，世衛都有注意到從武漢發出的各項通報，還說台灣發給世衛的電郵只是來「蹭消息」。據譚德塞說：「有件事再清楚不過，第一封通報電郵不是台灣來的。許多國家在台灣之前都已來尋求證實，第一封疫情通報是來自武漢。」譚德塞還特彆強調「台灣沒有通報任何人傳人證據」。