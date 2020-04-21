英國研究應否建議佩戴口罩

英國政府的科學專家今天稍後將開會討論公眾應否佩戴口罩的問題，然後向政府提出正式的建議。英國多家媒體今天報道口罩關注。

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李文讀報今天引述報章指英國研究應否建議佩戴口罩。《泰晤士報》報道，英國政府的科學專家今天稍後將開會討論公眾應否佩戴口罩的問題，然後向政府提出正式的建議。報道指出，世衛組織已準備好發出新的指引，建議公眾在商店內、公共交通工具上及其它人群較多的公共空間內佩戴口罩，作為解除封閉措施的一部分。不過，英國NHS公共醫療系統負責人則擔心，一旦建議公眾佩戴口罩，醫護人員的口罩供應有可能會受到影響。他們建議政府官員不要輕易建議公眾佩戴口罩，除非有“明確證據”顯示，佩戴口罩對公共醫療服務來說利大於弊。

《衛報》也稱，英國政府科學顧問警告說，過早解除封閉措施，可能會導致新冠病毒死亡數字暴增。報道還透露，英國政府內閣成員就何時解除封閉措施出現了分歧。財政大臣蘇納克、內閣辦公室大臣戈夫和貿易大臣特魯斯據信都擔心，封閉措施持續太久會對經濟造成太大的衝擊，因此建議儘快解除封閉措施。但包括首相約翰遜在內的內閣其它成員，則接受科學顧問的看法，對解除封閉措施採取謹慎態度。另外，英國政府最新公布的統計數字顯示，昨天英國新增死亡人數為449人，是近期單日死亡人數的新低點。

《金融時報》報道，由於擔心新冠病毒疫情導致全球石油庫存過剩，美國紐約原油價格昨天有史以來首次出現負數。意味着石油生產商為了清貨要向購買原油的顧客付錢。報道透露，美國西得克薩斯中間基原油（WTI）價格一度跌至每桶-40美元。報道指出，原油價格大跌對美國總統特朗普來說是一大打擊，因為美國近年來大力開發頁岩氣，使其成為全球最大的石油輸出國，而石油也已成為美國外交政策的重要工具，但現在石油價格大跌，將削弱美國的能源主導地位。

《每日鏡報》報道，雖然英國政府之前承諾，到了本月底，每天病毒檢測人數將達到10萬人。但至今，每天的檢測人數不足兩萬人，而且不少檢測地點現在仍然空空如也。

《每日電訊報》也引述唐寧街10號首相府消息人士指出，衛生大臣漢考克承諾在本月底達到每天檢測10萬人的目標，現在看來要食言了。有關消息人士還批評漢考克作出這樣的承諾，實在過於草率而且不理性。而最新公布的數字顯示，英國目前每天檢測人數最多為19316人。

該報還在頭版引述英國公共衛生部門的統計數字指出，英國少數族裔居民感染新冠病毒的風險較高。報道透露，截至4月17日，共有13918名病人因為感染新冠病毒入院接受治療，其中16.2%是黑人、亞裔及少數族裔人士。

據資深媒體人李文讀報引述《都市報》報道，新冠病毒至今已奪走了至少100名前線醫護人員的生命，比官方公布的數字多出一倍。最新病逝的一名醫護人員是84歲的護士塔普利，她生前仍然每周在醫院工作三個晚上。報道還表示，許多醫護人員死亡都是因為缺乏足夠的個人防護裝備所致。

《每日快報》則稱，英國至今共有104名醫護人員死於新冠病毒。報道指出，這些醫護人員明知會有生命危險，但仍然無私地履行他們的職責，最後更獻出了自己的生命。該報呼籲政府應該嘉獎這些犧牲了性命的醫護人員。

《i》也引述一些醫護人員表示，由於嚴重缺乏個人防護裝備，他們往往在工作時只是穿着單薄的塑料服。與此同時，原定來自土耳其的個人防護裝備昨天仍未付運抵達英國，英國財政大臣蘇納克表示，正在盡一切努力解決有關問題。

《太陽報》報道，今年98歲的王父菲利普親王，昨天向英國醫護人員表示慰問，並稱讚他們正為保護大家免遭病毒的傷害，作出“關鍵而且緊急的努力”。不過，報道批評35歲的哈里王子和夫人梅根，目前遠在美國好萊塢，卻發出截然不同的信息。報道顯然指的是，哈里王子夫婦日前宣布，不再與包括《太陽報》在內的四家英國小報打交道。