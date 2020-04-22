病毒或致石油儲存爆滿 買家缺缺 紐約6月原油期貨暴跌

因疫情而停飛的客運飛機停滿跑道圖片

紐約原油期貨行情的劇烈波動仍在持續。4月21日WTI（西德克薩斯中質原油）的6月合約一度暴跌至每桶6美元區間，僅為前一天的約3分之1。全球的原油儲存設施正在蓄滿，同時越來越難找到原油買家。最終收盤價為每桶11.57美元。

廣告 繼續瀏覽後續

據日本經濟新聞今天報道稱，紐約6月原油期貨也出現暴跌。而此前4月20日跌至負值的5月合約的最終交易日為21日，結算價為10.01美元。近期合約變為6月合約。

該報道稱，原油的儲存能力正在接近極限。

在美國東部時間21日下午2點前，6月合約跌至6.50美元。受到大幅波動的影響，交易所一度停止交易。在WTI的原油交收基地俄克拉何馬州庫欣，儲存空間正在銳減。為了避免收取現貨原油，投資者正持續拋售。投資者意識到，如果儲存問題得不到解決，6月合約也可能跌至負值。

據美國彭博通訊社4月21日報道稱，荷蘭的世界最大原油儲存企業皇家孚寶（Royal Vopak）的儲存空間幾乎全部售罄。該公司首席財務官（CFO）Gerard Paulides表示，“如果在全球範圍打聽，會發現不僅我們如此”。北海布倫特原油的6月合約也跌至每桶18美元區間，一度較前一日下跌約7美元。

該報道說，在紐約股票市場，道瓊斯30種工業股平均指數一度下跌超過700點。埃克森美孚等企業的股價明顯下跌。以能源企業的公司債和原油為投資對象的交易所交易基金（ETF）也在下跌。