美國《財富》選世界抗疫領袖 李文亮登第一

美國《財富》雜誌公布年度全球最偉大的25名抗疫領袖，向抗擊疫情的世界英雄致敬。除“吹哨人”李文亮醫生排名第一外，全球多名企業家亦入選，當中包括阿里巴巴創辦人馬雲排名第三，微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）則排名第10，比亞迪董事長王傳福、Twitter的行政總裁兼創辦人多爾西（Jack Dorsey）同樣登上榜單。消息未提中國領導人是否有人入選。

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據蘋果日報今天報道，《財富》全球25大抗疫領袖，李文亮登首位馬雲排第三。

武漢肺炎肆虐全球，逾250萬人感染，各國仍繼續努力抗疫。美國《財富》雜誌公布年度全球最偉大的25名抗疫領袖，向抗擊疫情的世界英雄致敬。中國疫情“吹哨人”李文亮醫生排名第一。武漢市中心醫院眼科醫生李文亮去年底率先揭發中國爆發武漢肺炎疫情，當局卻指其是造謠者，公安更向其訓誡。李文亮後來因感染武漢肺炎而死亡。湖北省政府月初，將包括李文亮在內的14名於抗疫期間犧牲的醫護人員評為烈士。

抗疫領袖第2名的是格雷戈爾（Chris Gregoire）。曾任華盛頓州州長的格雷戈爾（Gregoire）在西雅圖爆發疫情的早期，組織受重創的西雅圖商業機構，以科學為基礎，透過預早行動、合作等手段，減慢疫情傳播速度。

據該報道稱，第3位是阿里巴巴創辦人馬雲。疫情發生以來，馬雲向全球150多個國家和地區捐贈逾1億件物資；搭建覆蓋233個國家和地區的全球新冠肺炎實戰共享平台。4月21日，馬雲再向世衛捐贈1億件醫用口罩、核酸檢測試劑盒等應急物資。

據蘋果日報報道說，其他上榜的知名人士還有排名12的新加坡總理李顯龍；排名19的比亞迪CEO王傳福、排名20的德國總理默克爾；排名25的Twitter的行政總裁兼創辦人多爾西。

消息未提中國領導人是否有人入選。