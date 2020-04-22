英國明天展開疫苗人體試驗 疫苗是英國造

英國衛生大臣漢考克昨天宣布，英國首個有關新冠病毒的疫苗明天開始進行人體試驗，研發有關疫苗的牛津大學科學家們將藉此測試有關疫苗的安全性。

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據李文讀報指英國明天展開疫苗人體試驗。《泰晤士報》報道，英國衛生大臣漢考克昨天宣布，英國首個有關新冠病毒的疫苗明天開始進行人體試驗，研發有關疫苗的牛津大學科學家們將藉此測試有關疫苗的安全性。漢考克還透露，英國政府已向牛津大學的疫苗研發團隊提供2000萬英鎊的經費，以便在今年夏季加快進行大規模的疫苗臨床試驗。此外，英國政府還向倫敦帝國理工學院的另一個疫苗研發團隊提供2250萬英鎊的資助。報道引述漢考克表示，兩個疫苗研發項目均進展迅速，而英國政府也會竭盡全力提供支持，因為長遠來說，擊敗病毒的最佳方式就是通過注射疫苗。不過，英國政府首席科學顧問瓦蘭斯則對疫苗持謹慎態度，他警告說，任何疫苗的研發成功率都是比較低的。另外，英國新增新冠病毒死亡人數為828人，使累計死亡總數增至17337人。

據《都市報》則引述負責這一疫苗研發項目的牛津大學教授吉爾伯特表示，她對疫苗成功有八成把握，而且最快在今年9月就可投入使用。報道還透露，明天開始的新冠病毒疫苗人體試驗，將在牛津及南安普頓兩個城市進行，屆時多達500名身體健康的志願者將會被注射疫苗。此外，有關方面稍後還可能再增加另外三個疫苗人體試驗的地點。

而《獨立報》電子版也引述英國衛生大臣漢考克昨天在首相府新聞簡報會上表示，英國政府將全力以赴支持新冠病毒疫苗的研發工作。報道還引述牛津大學疫苗研發團隊負責人吉爾伯特教授表示，雖然疫苗研發通常需要一年半的時間，但她的團隊所研發的疫苗可在今年9月就投入使用。

《每日電訊報》也在頭版報道了英國新冠病毒疫苗明天開始人體試驗，並指出，英國政府把賭注放在成功研發疫苗上，並希望英國成為全球首個成功使用新冠病毒疫苗的國家。

該報今天的頭條新聞是，英國衛生部門的一份內部文件透露，之前英國一線醫護人員及親屬進行的一個新冠病毒檢測，其檢測結果準確度未如理想，因此建議暫停使用這一檢測。報道還披露，至今已有近10萬名醫護人員及親屬進行了有關病毒檢測。

另外，該報還在頭版刊登照片報道，近日來媒體報道的有關英國政府訂購的大批個人防護服，遲遲未能從土耳其付運的事件，原來是因為英國政府根本沒有完成訂購程序所致。報道透露，雖然英國政府從土耳其一家私人公司訂購了40萬套個人防護服，但不知道土耳其總統埃爾多安早已下令禁止出口個人防護服，而英國政府到了上周日才開始與土耳其官方進行交涉，但英國政府官員卻對外表示，有關防護服將在上周日付運抵達英國。該報刊登的照片也顯示，原本用來運載個人防護服的一架英國皇家空軍的貨運機，仍然滯留在土耳其機場。

據資深媒體人李文讀報引述《衛報》的報道說，經過一番擾攘之後，英國皇家空軍的貨機終於把第一批個人防護服從土耳其運抵英國，但另外兩架貨機則尚未啟程前往土耳其運載貨物。報道還透露，英國在過去四周內錯失了為醫護人員至少購買1600萬個醫用口罩的機會。

《金融時報》也報道說，英國外交部常務秘書長麥克唐納對議員表示，英國政府官員出於“政治考慮”，決定不參加歐盟聯合採購人工呼吸機計畫，而這一說法與之前英國政府的說法相互矛盾。隨後，英國外交部表示，麥克唐納將書面澄清，並收回有關說法。

《每日鏡報》則報道說，在英國諾丁漢，一家私人企業為了幫助英國本土的一線醫護人員，已經製造出50萬套個人防護服，但至今英國政府還沒有下訂單，所以所有防護物都存放在貨倉內。報道還引述該企業東主表示，可能會把有關個人防護服出口至海外。該報形容這是一起“醜聞”。

《每日星報》也報道說，雖然英國醫護人員懇求衛生大臣漢考克儘快為他們提供個人防護裝備，但與此同時，英國政府卻向德國付運個人防護裝備，以解當地庫存不足之急。

《每日郵報》引述英國一個慈善組織警告說，由於許多人不願意到醫院進行緊急檢查，英國自新冠病毒疫情爆發以來，癌症病例減少了75%，相當於目前平均每周減少了2300個癌症病例。