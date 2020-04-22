馬克龍視察西北部費尼斯戴爾一家農場

4月22日部長聯席會議結束後，法國總統馬克龍在6名記者的陪同下，參觀了西北部菲尼斯戴爾(Finistère)一個約5公頃的西紅柿溫室農場。農場主人讓·馬克和蒂埃里·羅埃(Jean-Marc et Thierry Roué)感謝總統對農主的支持。總統馬克龍表示，他對在戰鬥在第二線的法國農民表示敬意，由於他們的勤奮和勇敢使得法國菜市供應充足。

廣告 繼續瀏覽後續

並沒有戴口罩的法國總統馬克龍信步走在西紅柿田間，溫暖的陽光照在青、紅番茄吊藤上，格外地喜慶。法國總統表示，由於疫情，全法國大部分行業都處在停滯狀態，菜農辛辛苦苦的努力讓宅家的居民享用到了新鮮的蔬菜。

的確，從3月17日禁足令以來，大小超市的食品、蔬菜供應基本沒有中斷。4月22日，根據法國消費者權益組織UFC-Que Choisir公布的數據，從限行以來，市場上的蘋果、西紅柿價格猛漲了9%-25%。麵粉和雞蛋在部分地區經常脫銷，連大家居家需要的麵粉發粉也很難買到。

法國總統馬克龍前往的這家農場佔地5公頃，可以種植至少2500噸的有機番茄。主人讓·馬克和蒂埃里·羅埃告訴總統，他們種植時從不打農藥，為了是讓消費者吃得放心。法國總統在百忙中選擇視察農場為了是支持法國本土的農戶。

此後，馬克龍又前往一個名為Saint-Pol-de-Léon的小超市Super U，探望那裡堅持上班的職工。而費尼斯戴爾法國總工會（CGTla CGT du Finistère）在一份聲明中表示，法國總統前往超市是對當地農民的不尊重，因為超市一直在壓低收購價，讓農民處境艱難。地方總工會組織在這份公報中還表示，政府對超市收銀員和醫護人員待遇有別。醫護人員感染新冠病毒後可以被看作是“職業病”，而超市工作人員被排除之外，無法有同等待遇。

另外，Saint-Pol-de-Léon小鎮的兩名市長呼籲總統在第二輪市政選舉日期定不下來的情況下，允許新選上的市政議員6月底走馬上任。

Saint-Pol-de-Léon上屆市長其實已經退役，但由於疫情來得突然，政府宣布各市政仍由上屆市長繼續主政；而新候選人雖然一輪當選，但在第二輪市政選舉未完成的情況下，不得正式上任。兩名市長致函總統，希望不要再拖下去，至少在6月21日前後，可以允許新當選的市政議員按時上任，否則很多工作無法正常展開。

從上述這個實例我們可以看出，突如其來的疫情打亂了法國民眾的正常生活和他們民主選舉的運作。