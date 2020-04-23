越南黑客傳找病毒解藥 攻入中國政府電郵系統

新冠肺炎肆虐全球，美國網絡安全公司近日發現，相信由越南政府支持的黑客試圖入侵中國政府的電郵系統，目的是尋找武肺病毒資訊。此前美國聯邦調查局(FBI)的一位高級網絡安全官員稱，有外國政府黑客進攻研究新冠肺炎療法的公司。

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據蘋果日報今天引述消息，指越南黑客攻擊中國政府電郵系統，尋找應對病毒資訊。

該報道引述路透社消息，火眼（FireEye）網絡安全公司22日稱，涉事的黑客組織“海蓮花”（Ocean Lotus）或稱APT32曾嘗試入侵中國應急管理部和武漢市政府職員的個人和辦公電郵賬戶，發送帶有MATALJACK病毒的附件，只要用戶打開電郵的連結，電腦就會中毒。APT32早於今年1月初、中國爆發武肺疫情期間，已開始搜集武肺疫情資訊。報道認為，黑客組織近期活動頻繁，也證明許多獲國家支持的黑客企圖破壞政府、企業和衛生機構，以尋找武肺資訊，並嘗試應對這個疾病。

據美國外交關係委員會網絡安全專家西格爾（Adam Segal）認為，黑客攻擊活動表明，越南河內在網絡上採取迅速行動，“這既顯示出對中國政府通報的不信任，也顯示外界有着中國打噴嚏，鄰國就感冒的感覺。”該報道說，火眼旗下的Mandiant威脅情報部門分析高級主管霍爾特奎斯特（John Hultquist）指，目前尚不清楚入侵行動是否成功，但攻擊事件顯示，從網絡罪犯到國家支持的間諜不得不迅速重組操作模式，以應對武肺疫情。

截至4月23日下午6時，越南沒有新增武漢肺炎確診個案。從4月17日至今，越南連續7天沒有新增個案，患者數量仍保持在268宗的水平。

路透社稍早也報道，新冠肺炎解藥用偷的比較快！外國政府黑客攻入相關醫療企業。美國聯邦調查局(FBI)的一位高級網絡安全官員周四稱，有外國政府黑客攻入研究新冠肺炎療法的公司。FBI副助理主管Tonya Ugoretz在阿斯彭研究所(Aspen Institute)主辦的網絡小組討論中向與會者表示，FBI最近發現一些有國家支持的黑客在刺探一系列醫療和研究機構。

據Tonya Ugoretz說，“我們的確發現有偵察活動，一些攻入那些機構的行為，尤其是那些公開表示自己在研究新冠肺炎的機構，” Ugoretz稱，研究潛在療法或疫苗的機構公開宣傳自己在做這件事情是合情合理的。但是她指出，“不好的一面是，這會讓他們成為其他有興趣搜集研究細節的國家的目標，這些國家甚至可能會竊取這些機構的知識產權信息。”

據Ugoretz表示，這些有國家支持的黑客通常以生物制藥行業為目標，“當前危機期間，這種情況肯定更加嚴重。”但她沒有點明是哪些國家，也沒有說哪些機構成為目標。路透社說，FBI對此不予置評。美國國家情報總監辦公室沒有立即置評。