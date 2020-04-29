疫情無緩 英國有可能成為新冠死亡人數最多的歐洲國家

據《泰晤士報》引述英國劍橋大學統計學家斯皮格爾豪特表示，英國老人護理院目前每天的新冠死亡人數可能已超過醫院的每天死亡人數，而且這種趨勢繼續下去的話，英國有可能成為新冠死亡人數最多的歐洲國家。

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據李文讀報今天說，英航宣布裁員30%應對疫情。據《金融時報》報道，英國航空公司準備裁員1.2萬人，相當於該公司僱員總數的三分之一，以應對疫情對航空業帶來的嚴重打擊。報道透露，英航母公司在致員工的內部函件中警告說，可能需要數年的時間，才能恢復到疫情沒有爆發前的乘客水平。而北歐航空公司SAS昨天也宣布，因為受到疫情影響，將裁減一半的員工，包括多達5000名全職員工。德國漢莎航空也在考慮申請貸款人保護令。

《泰晤士報》引述英國劍橋大學統計學家斯皮格爾豪特表示，英國老人護理院目前每天的新冠死亡人數可能已超過醫院的每天死亡人數，而且這種趨勢繼續下去的話，英國有可能成為新冠死亡人數最多的歐洲國家。而最新統計數字顯示，截至4月17日的那一周，英國老人院各種原因的死亡人數為7316人，是上月底死亡人數的三倍。報道還指出，英國政府過去一直以來只公布醫院的新冠病毒死亡數字，但會從今天開始公布老人護理院的新冠病毒死亡數字。

另外，該報還在頭版刊登照片報道，英國公眾昨天默哀一分鐘，追悼那些在抗疫行動中不幸身亡的關鍵行業員工。

《獨立報》電子版也引述英國劍橋大學統計學家斯皮格爾豪特指出，英國老人護理院目前每天有大約300至400名老人死於新冠病毒，累計死亡人數也可能已經和醫院的新冠病毒死亡人數差不多，而且他還相信，老人護理院的新冠病毒死亡高峰期尚未來臨。不過，報道也引述英國衛生大臣漢考克辯護說，自疫情開始以來，英國老人護理院就已得到所需的支持。

據《都市報》指出，英國倫敦至今死於新冠病毒的人數比二戰期間死於德軍轟炸的人數還要多。報道透露，截至4月17日的四個星期內，倫敦共有4697人死於新冠病毒，比1940年10月德軍連續四周夜間轟炸倫敦時造成的死亡人數還多出20人。報道還透露，在截至4月17日那一周，英格蘭及威爾士地區的各種死亡人數為22351人，是有史以來的最高紀錄，而且比正常時期多出1.2人。

《衛報》也報道說，英國至今共有21679名新冠病毒患者死在醫院內，而過去兩周內，至少有4300多名新冠病毒患者死在老人護理院，兩個數字加在一起，英國至今累計的新冠病毒死亡人數已經超過了26000人。此外，報道還引述癌症專家說，由於英國公立醫院為了應對新冠病毒疫情，之前暫停了癌症治療服務，可能導致癌症死亡人數因此而增加1.8萬人。

《每日鏡報》報道，英國政府昨天宣布，65歲以上老人及需要出門上班工作的僱員，一旦出現新冠病毒感染癥狀的話，將可以接受病毒檢測。報道還引述一項民調結果指出，受訪者擔心，解除目前的封閉措施，可能會使英國新冠病毒死亡人數增加三分之一。

據資深媒體人李文讀報指《i》也引述英國衛生大臣漢考克表示，將擴大病毒檢測範圍，任何出現感染癥狀的的65歲以上老人及老人護理人員都可以接受病毒檢測。報道還透露，蘇格蘭自治政府已經修改了有關戴口罩的建議，改為要求公眾在商店購物時需要佩戴口罩。

《太陽報》也報道說，多達2500萬名英國人將會接受病毒檢測。報道還引述英國衛生大臣漢考克表示，除了65歲以上老人之外，所有需要出門上班工作的人士都將受惠。

《每日電訊報》稱，英國政府修改了放寬封閉措施的關鍵要求。報道指出，英國首相約翰遜日前表示，要通過了五項測試，才能解除封閉措施，而至今至少四項測試已經通過和接近通過。至於第五項測試是指“有信心解除封閉措施不會帶來引發第二波疫情的風險”，其中英國政府現在將此改為“為NHS造成壓力的第二波疫情的風險”。報道指出，這意味着，英國政府已經添加了對解除封閉措施的態度。另外，根據英國官方統計的數字，英國昨天新增新冠病毒死亡人數為586人，累計死亡人數增至21678人。