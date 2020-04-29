英國人體無害疫苗 獼猴試驗初步成功

六隻曾注射了美國蒙大拿州的洛基山實驗室上月利用英國牛津大學研發的疫苗的獼猴，雖然接觸大量冠狀病毒，但這些猴子都很健康，該疫苗可能在今年9月量產。

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據光華網今天報道稱，新冠肺炎，英研發對人體無害疫苗，獼猴注射取得初步成功。消息稱，牛津大學研發出一種證實對人體無害的疫苗。

報道引據《紐約時報》消息，六隻曾注射了英國牛津大學研發的疫苗的獼猴，雖然接觸大量冠狀病毒，但這些猴子都很健康，該疫苗可能在今年9月量產。報道指出，由英國牛津大學疫苗學教授吉爾伯特（58歲）領導的牛津大學詹納研究所科研隊已經搶先一步，研發出一種證實對人體無害的疫苗。

研究隊在六隻獼猴身上注射疫苗，而獼猴雖然接觸大量冠病病毒，卻仍然很健康。

美國蒙大拿州的洛基山實驗室上月利用牛津大學研發的疫苗，注射在六隻獼猴身上，然後讓猴子接觸大量的冠病病毒，28天之後，這些猴子都很健康。據執行這個試驗的研究員芒斯特表示，獼猴是最近似人類的動物，科學家們正在分析這個研究結果，估計下周可公布結論，與科學界分享。

該報道稱，科研人員將在下月底對6000多人進行臨床試驗。他們希望，若證明此疫苗可有效對抗冠病，就可以獲得監管機構緊急批准，在9月生產數百萬劑。如果一切順利，疫苗產出之後將優先供緊急用途，讓一些高風險群體如醫療人員先獲注射疫苗。

目前，全球冠病感染人數已經超過300萬，研發出冠病療法和疫苗刻不容緩。全球目前在抓緊時間研發疫苗的機構有數十家，包括賽諾菲、強生等大型製藥公司。

據該報道，然而，好些專家對於疫苗最早何時可面市持謹慎態度。他們指出，疫苗往往在面市之前得經過好幾年、對不同地方的不同人群進行反覆臨床試驗後，方可確定功效；因此，要在一年至一年半成事是超乎尋常的快。