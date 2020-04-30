亞馬遜遭指假貨充斥 被列美「惡名市場」名單 但貝佐斯不同意

美國政府將電商巨擘亞馬遜（Amazon）列入「惡名市場」名單，理由是這家公司旗下5個全球電子商務平台充斥各種山寨盜版侵權商品，移除流程冗長且繁瑣。但亞馬遜回應說，「非常不認同」這份名單，還說這只是川普政府搞出來的「政治動作」，用以宣洩川普個人對亞馬遜和其創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的不滿。

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據法新社報道說，假貨問題泛濫，亞馬遜遭美列入惡名市場名單。美國政府是在星期三將電商巨擘亞馬遜（Amazon）列入「惡名市場」名單，理由是這家公司旗下5個全球電子商務平台充斥各種山寨盜版侵權商品，移除流程冗長且繁瑣。

美國貿易代表署（USTR）將亞馬遜列入受到知識財產權保護審查的零售業務清單，亞馬遜在加拿大、英國、法國、德國和印度等國的5個海外網站都被列入黑名單。

據美國貿易代表署在年度報告中說，版權持有人抱怨這5個市場「假貨問題泛濫」，以英國為例，有些人擔心「消費者和版權持有人很難確定誰在銷售商品，而且任何人都可輕易成為亞馬遜賣家，因為亞馬遜平台審查賣家身分機制不足」。根據報告，亞馬遜山寨品移除流程「冗長且繁瑣，對參與亞馬遜品牌保護計畫的權利持有人也是如此」。

該報道稱，亞馬遜回應說，「非常不認同」這份名單，還說這只是特朗普政府搞出來的「政治動作」，用以宣洩特朗普個人對亞馬遜和其創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的不滿。自特朗普當選總統以來，便經常與亞馬遜捲入口角紛爭，指控貝佐斯擁有的「華盛頓郵報」對政府進行不公正的報導。

據亞馬遜發言人在電郵中說：「亞馬遜在前瞻技術和流程方面做出重大投資，以察覺並阻止不肖業者和潛在的山寨品在我們商店販售。」亞馬遜還說，「我們也與執法單位密切合作，並通報所有經確認的仿冒者，以幫助當局建立更強大的刑案資料庫。」

美國貿易代表署這份長達49頁的報告也將在中國、意大利、波蘭、印尼和其他國家的串流媒體和電商網站列入審查名單；阿里巴巴集團（Alibaba Group）旗下的中國最大電商平台淘寶網，過去幾年也一直榜上有名。美國政府官方的貿易代表署報告還說，知名檔案分享網站海盜灣（The Pirate Bay）多年來一直是當局鎖定的目標，儘管旗下有些網站已關閉，但仍相當活躍。