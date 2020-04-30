新冠病毒今曝全球318萬人確診

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情自去年12月在中國爆發以來，據法新社統計，截至歐洲今天午時全球有超過318萬人確診，奪走至少22萬7482條性命。

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據法新社今天報道說，2019冠狀病毒疾病疫情全球逾318萬人確診。193個國家與地區總計通報318萬800起確診病例，但至少有90萬8500人已經被認定痊癒。

美國累計死亡人數居全球之冠，在104萬488起確診病例中有6萬999人死亡，至少12萬4023人被宣告痊癒。

意大利的死亡人數排名美國之後，在20萬3591起確診病例中，有2萬7682人病故；接着是英國，累計16萬5221人確診、2萬6097人死亡；西班牙累計確診21萬3435起、2萬4543人病故；法國確診總數為16萬8935起、病故2萬4087起。

中國（不包括香港與澳門）迄今宣稱有8萬2862人確診，累計4633人死亡，痊癒人數為7萬7610人。

歐洲累計確診總數145萬6222人，其中有13萬6085人死亡；美國與加拿大確診數為109萬1719起，並有6萬4053人死亡；亞洲確診數為21萬9064起、8532人死亡。

據法新社說，拉丁美洲與加勒比海地區確診數為20萬205起，死亡數為1萬425起；中東確診數為16萬8820起、6680人死；非洲確診數為3萬6703起、1590死；大洋洲累計8071人確診、117人染疫身亡。