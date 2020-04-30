特朗普內攻拜登外擊北京 斥中國望他輸掉競選連任

據美國總統特朗普表示，他認為中國對新冠疫情的處理方式證明，北京“將竭盡所能”讓他輸掉2020年的連任競選。特朗普還說，他不相信民調顯示的他的潛在民主黨總統競選對手拜登在2020年的總統大選中領先。

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據路透社報道稱，特朗普稱不相信顯示拜登在總統競選中領先的民調。

該報道稱，特朗普這位共和黨總統昨天在白宮橢圓形辦公室接受路透社獨家採訪時表示，他不認為這次大選將是對他處理新冠病毒疫情表現的一次公投，並補充說，拜登在民調中的表現讓他感到驚訝。特朗普說，“我不相信民調，”特朗普說，“我相信這個國家的人民是聰明的。我不認為他們會選一個不勝任的人。”

路透社報道還說，特朗普稱中國希望他輸掉2020年連任競選。

美國總統特朗普周三表示，他認為中國對新冠疫情的處理方式證明，北京“將竭盡所能”讓他輸掉2020年的連任競選。在總統辦公室接受路透採訪時，特朗普在談及中國時語氣強硬，表示他正就中國對該病毒造成的後果考慮不同的選擇。特朗普說，“我可以做很多事情。”

特朗普一直把新冠疫情全球大流行歸咎於中國。根據路透統計，美國至少有六萬人死於新冠病毒，疫情也導致美國經濟陷入衰退，危及特朗普連任總統大位的希望。外界經常指責特朗普未及早行動讓美國做好防範病毒擴散的準備。特朗普說，他相信中國本應可有更積極的作為，好讓世界更早了解病毒。

在被問及他是否考慮動用關稅甚至注消中國債務等舉措，特朗普沒有明確表態。“有許多事情我可以做，”他說。“我們正在看發生了什麼事。”特朗普指出，“中國將竭盡所能讓我輸掉這場比賽，”特朗普說，並稱他相信中國希望民主黨的拜登(Joe Biden)勝選，以便減輕特朗普就貿易等問題對中國的施壓。特朗普說到中國官員時表示，“他們不斷動用公關，試圖使自己看起來像是無辜的一方。”

據特朗普表示，新冠疫情的經濟影響對他與中國國家主席習近平達成的貿易協議造成“嚴重干擾”。

該報道說，特朗普政府一位不願透露姓名的高官周三表示，特朗普與習近平3月底通話時達成的口水戰非正式“休戰”似乎已經結束。當時兩位領導人承諾各自政府將儘可能合作控制疫情。近幾天，華盛頓和北京方面就新冠病毒起源和疫情防控表現進行了言辭愈發激烈的交鋒。

據路透社說，但特朗普和他的高級助手在提高反華論調的同時，並未直接批評習近平。特朗普多次稱習近平是他的“朋友”。

隨着新增感染人數下滑，特朗普正努力試圖提振經濟，作法包括向個人及企業派發現金，同時敦促各州州長小心重啟經濟。特朗普說，他對許多州長在疫情壓力下展開工作的方式感到滿意，但也表示部分州長需要改進，他並沒有點名說是哪些州長。

路透社認為，特朗普處理疫情的方式受到大眾密切審視。據4月27-28日的湯森路透/益普索調查，只有43%的美國民眾贊同特朗普應對疫情的方式。但吉利德科學(Gilead Sciences)稱，他們的試驗性抗病毒藥物瑞德西韋(Remdesivir)在治療新冠病毒感染者方面取得進展。這對特朗普來說是個好消息。

該報道稱，特朗普也在尋求加快研發疫苗的速度。特朗普指出，“我認為事情進展非常良好。”