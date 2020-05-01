世衛新立場 呼籲中國邀請該組織去武漢調查病毒源頭

聯合國屬下的世界衛生組織今天出人意料呼籲中國邀請世衛組織前往中國調查疫情包括疫情病毒起源。此前，世衛組織一直表揚中國抗疫成功，並否認輕視與耽誤時機嚴肅處置新冠病毒疫情。稍早，世衛組織駐中國代表第一次承認，中國多次拒絕世衛組織前往中國勘查疫情的請求，並透露世衛組織針對疫情的措施信息，包括病毒是否人傳人，均來自中國的信息報告。世衛組織應當在今天決定是否取消新冠病毒疫情仍然是國際緊急事件應對機制。

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據法新社今天自日內瓦報道說，被美國指責為未立即認知新冠狀病毒的嚴重性的世界衛生當局周五呼籲北京邀請他們的專家參加對該病毒動物起源的調查。

該組織發言人塔里克·賈薩雷維奇（Tarik Jasarevic）今天表示：“世衛組織願意與國際夥伴合作，並應得到中國政府的邀請參加動物起源調查。”

迄今為止，世界衛生組織（WHO）對中國在處理危機方面的表現表示讚賞。該組織周五表示：“世衛組織理解許多對新冠病毒疫情在中國起源的正在進行或計畫進行的調查，均是旨在更好地了解對危機的研究。 “

世衛組織發言人說：“世衛組織目前尚未在中國參與這些研究。”

1月下旬，由世界衛生組織總幹事特譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）率領的世衛組織代表團前往北京會見中國國家主席習近平，雙方同意包括世衛組織在內的國際科學家團隊對中國訪問。 據該報道，稍早幾天前，即1月20日至21日，世衛組織中國辦事處的專家曾得以對疫情的發源地武漢市進行了簡短的實地訪問。

法新社說，儘管世界超過一半的人類受到居家隔離限制，並導致全球經濟下滑，但這種於2019年12月始於中國的病毒流行病，根據各國官方數據統計，已在全球感染了超過320萬人，並造成至少23萬人死亡。

儘管許多國家或領導人支持世衛組織，但一些國家或組織開始表達懷疑或批評。美國暫停了對該組織的資助，指責它延遲敲響警鐘，以避免冒犯北京。

據美國總統唐納德·特朗普周四表示，他獲得確定新的冠狀病毒來自武漢一個高度敏感的實驗室而不是當地動物市場之後，他正在考慮對北京徵收新的懲罰性關稅。

據世衛組織稱，正在中國進行的調查包括``從2019年底開始在武漢及其周邊地區開始出現其癥狀的病人案例，這些樣本是在市場附近和在已經確認出第一例人類病例的地區的農場，以及在這些市場上出售的野生物種和農場動物。”

據衛組織發言人說，這些研究的結果 “對於未來防止任何新的由動物源感染人類，如同此次的Covid-19病毒感染人類，至關重要”。

聯合國衛生健康專職機構表示，它將繼續與世界不同國家與合作夥伴，包括動物學家和人類健康專家合作，“尋找疫情漏洞，確定同Covid-19作鬥爭的優先舉措，包括可能確認在中國的病毒的源頭。”