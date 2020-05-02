新冠病毒/俄羅斯

俄總理確診後兩部長也確診 普京數周避免面對面開會

俄羅斯總統普京2020年4月19日於莫斯科郊外官邸對全國發表講話 資料照片 Alexei Druzhinin / SPUTNIK / AFP

俄羅斯的新冠病毒疫情蔓延至政府高層，總理米舒斯京日前才宣布確診，國際傳真社報道說，建設和住房公用事業部長與副部長也都感染上冠狀病毒。消息稱，普京數周以來已經避免面對面召開會議了。俄羅斯疫情高峰官方說仍然未過，但當局仍計畫將自12日起逐漸解除防疫管制措施，但鬆綁條件將視各區情況而定。