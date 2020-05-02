俄總理確診後兩部長也確診 普京數周避免面對面開會
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俄羅斯的新冠病毒疫情蔓延至政府高層，總理米舒斯京日前才宣布確診，國際傳真社報道說，建設和住房公用事業部長與副部長也都感染上冠狀病毒。消息稱，普京數周以來已經避免面對面召開會議了。俄羅斯疫情高峰官方說仍然未過，但當局仍計畫將自12日起逐漸解除防疫管制措施，但鬆綁條件將視各區情況而定。
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據法新社消息，俄羅斯總理染疫自我隔離，俄羅斯再添兩高官確診。俄羅斯建設和住房公用事業部長亞庫舍夫（Vladimir Yakushev）告訴國際傳真社（Interfax News Agency）：「我會在莫斯科一家醫院的醫師監督下接受治療。」
俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）稍早4月30日宣布自我隔離，以免傳染給同事。根據克里姆林宮網站，總統普京暫代米舒斯京的總理職務，普京也已好幾周沒參與面對面會議。
有消息說，普京得知總理米舒斯京確診新冠肺炎後，連聲嘆氣。
據法新社的統計顯示，俄羅斯目前截至昨天累計確診病例11萬4431例為全球第8高，死亡病例累計1169例，大部分是在莫斯科地區與第2大城聖彼得堡。
據普京本周說，俄羅斯的疫情仍「非常棘手」，官員警告高峰還沒過。
據法新社說，儘管新增確診呈現穩定增加，俄羅斯政府仍表示將自12日起逐漸解除防疫管制措施，鬆綁條件將視各區情況而定。