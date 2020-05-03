新冠病毒至此報344萬人確診 243015人喪生

新冠病毒疫情在全世界肆虐，今天歐洲時間中午時分根據各國官方數據統計，全世界超過344萬人染病確診，同時造成243015人死亡。

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根據路透社今天發自中國北京的消息，美國疫情最為嚴重，已知114萬人確診，66426例死亡。

歐洲報告已經記錄13萬7000例死亡。此統計佔據全球死亡一半數據。其中，西班牙確診216582例，死亡25100例。意大利因死亡28710成為歐洲疫情死亡最多的國家，其確診數209328，排在西班牙之後。

英國成為歐洲第三疫情最嚴重國家，報告182260確診，28131例死亡。

法國是歐洲第四疫情嚴重國家。報告有130979確診病例，死亡人數為24760.過去24小時，法國報告有166人死亡，794例新增確診。

德國疫情統計為162496例確診，報6649例死亡。

俄羅斯報告134687例確診，死亡人數為1280。

中國統計有82877例確診，死亡人數為4633。

伊朗報告82877例確診，死亡人數為4633。伊朗是中東地區疫情最為嚴重的國家。中東地區報告已經有96448例確診，有6156例死亡。

拉丁美洲報告有96559例確診，6750例死亡。

據路透社說，非洲疫情據報，南非有5951例確診，116例死亡。埃及報告有5895例確診，406例死亡。