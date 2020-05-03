“5月賣股不回頭”?疫情政治紛爭衝擊股市走勢多有不明

未來一周世界股市何種走勢引發關注，評論多有謹慎。而美國股市周五遭大幅拋售，此前美國總統特朗普再次威脅要對中國徵收新關稅，因對中國的新冠疫情應對不滿，這場大流行已導致全球經濟陷入停滯。

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據路透社稍早說，因特朗普再提關稅威脅增添市場不確定性，美股急挫。美國三大股指均收跌超過2%，本周亦下跌。

股市素有“5月賣股不回頭”的說法，而在5月的第一個交易日，隨着美國一些州開始放鬆疫情期間實施的限制措施，人們的恐慌情緒不斷上升，這一說法依然適用。

"市場4月表現非常強勁，因為他們忽略經濟疲弱的低谷期，關注刺激措施將重燃經濟增長這一點，"Lenox Wealth Advisors首席投資官David Carter稱，“但低谷期可能比許多人預期的更長、更深。”實際上，4月的股市表現不俗，標普500指數和道指均錄得33年來最強勁的月度百分比漲幅。

該報道稱，特朗普表示，他的政府正在制定針對中國的報復性措施，以懲罰該國應對冠狀病毒疫情不力，這再次引發了關稅擔憂，在過去兩年的大部分時間裡，這種擔憂一直困擾着市場。特朗普指責中國傳播了他所說的“錯誤信息”，病毒最先在中國城市武漢被發現，然後迅速傳播到世界各地。

然而據Carter補充說，“鑒於目前經濟和金融的不確定性，特朗普對中國的指責是市場最不需要的。”

企業業績喜憂參半，尤其是亞馬遜(AMZN.O)發布了令人失望的季報。此外，最新一輪低迷的經濟數據也令市場人氣承壓。

美國供應管理協會(ISM)公布，美國4月製造業活動指數跌至11年最低，因新冠狀病毒疫情對供應鏈造成嚴重破壞，暗示經濟陷入更深的衰退之中。

道瓊斯工業指數.DJI下跌622.03點，至23,723.69點，跌幅2.55%；標普500指數.SPX下跌81.72點，至2,830.71點，跌幅2.81%；納斯達克指數.IXIC下跌284.60點，至8,604.95點，跌幅3.2%。標普500指數所有11個板塊均收跌，能源股百分比跌幅最大。

企業財報季已過半，標普500指數中有275家企業公布了季度業績，其中68%超過了分析師的預估均值。

總體而言，標普500指數成份股企業第一季度收益預計較上年同期下降12.7%，與1月1日預測的增長6.3%形成鮮明對比。

紐約證交所跌漲股家數比為5.23:1；納斯達克證券交易所為4.4:1。

沒有標普500指數成份股觸及52周新高，兩隻成份股觸及新低；有17隻納斯達克指數成份股觸及新高，12隻觸及新低。