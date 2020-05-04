英德法加聯手研發新冠疫苗

英國首相約翰遜今天稍後將宣布，英國將與德國、法國和加拿大等國聯手研發新冠病毒疫苗及病毒檢測，以及就治療方法進行研究。

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據李文讀報今天引述《每日快報》報道，英國首相約翰遜今天稍後將宣布，英國將與德國、法國和加拿大等國聯手研發新冠病毒疫苗及病毒檢測，以及就治療方法進行研究。報道透露，整個聯合科研項目將耗資60億英鎊，英國將承擔其中3.88億英鎊的款項。

《都市報》也報道說，共有10個國家和國際組織今天稍後將舉行網上視像會議，希望能敲定總值66億英鎊的聯合研發項目。報道稱，英國首相約翰遜將聯合主持這一會議，並會呼籲全球各國聯手行動，共同研發新冠病毒疫苗，並形容這是“有生以來最緊迫的共同任務”。

《每日電訊報》也表示，英國首相約翰遜今天稍後將強調，各國不應把研發新冠病毒疫苗的努力視為是彼此間的一場競爭。報道還透露，美國不會參加今天稍後舉行的新冠病毒國際合作會議。報道指出，美國總統特朗普已經表示，他的當務之急就是要在今年年底之前讓絕大部分美國人接種新冠病毒疫苗，因此引發揣測認為，特朗普在研發新冠病毒疫苗的問題上會採取“美國優先”的策略。報道還透露，德國《世界報》今年3月曾經報道，美國政府曾向德國一家制藥廠提出支付一筆巨額款項，以換取獨家使用該廠研發的新冠病毒疫苗的權利。該報還透露，英國昨天新增新冠病毒死亡人數為315人，累計死亡人數為28446人，而累計確診病例總數為186599人。

該報還在頭版引述英國倫敦希思羅機場負責人霍蘭德-凱耶警告說，在解除封閉措施後，在機場推出保持社交距離措施的計畫根本行不通，因為這意味着搭乘一個航班的旅客就要排隊一公里，而許多國際機場根本沒有足夠的空間這樣做。為此，他建議英國首相約翰遜與其他國家領導人協商出旅客在登機前接受健康檢查的統一國際標準，並在一個月內公布，為在六月份恢復航班服務做好準備。

此外，該報還引述英國教育大臣威廉姆森在該報撰文表示，為了防止英國各大學爭相招生以解決財政緊絀的問題，英國政府將考慮為各大學重新設置招生名額上限。

《泰晤士報》也表示，英國首相約翰遜今天稍後將堅稱，疫苗是擊退新冠病毒的唯一途徑。報道還稱，約翰遜可能會延至本周日才宣布有關允許企業復工及學校複課的詳細計畫，以便有更多時間研究有關數據，了解病毒的傳播情況。而英國政府內閣辦公室大臣戈夫昨天在唐寧街疫情簡報會上也表示，過早採取解除封閉措施的行動將是“最糟糕的事情”。

該報還在頭版引述一項調查結果稱，大約四分之一準備考大學的英國高中生，自疫情爆發以來，一直沒有獲得老師布置家庭作業。

《金融時報》也在頭版刊登照片報道，北京故宮自1月底因為新冠病毒疫情而關閉後首度開放，戴着口罩的武警則把守在故宮大門外。報道還透露，中國上周末開始五一假期，全國各大旅遊景點在周五和周六共吸引了5000萬人次的遊客到訪。

該報今天的頭條新聞是，英國政府在上周末已經向各企業發出了有關復工的政策指引，其中包括安排員工在不同時間內上班、限制共享辦公桌、暫時繼續關閉員工食堂等措施，以減少員工之間的社交接觸。

《i》也報道說，雖然根據英國政府的指引，大部分工作單位將獲准復工，但仍有一些工作單位將繼續關閉。報道還指出，由於擔心公共交通工具在上下班高峰期出現擁擠現象，不少人打算避免使用公共交通，而有關車站也可能會實施單向排隊上下車的安排。

《每日鏡報》引述英國上議院議員埃爾塔曼表示，政府如果繼續讓那些健康的70歲以上老人留在家中自我隔離的話，可能會引發這些老人的抗議行動。此外，報道也引述政府內閣次官沙普斯承認，英國政府在病毒檢測上出現的延誤已導致更多人死亡。

據資深媒體人李文讀報引述《衛報》報道，英國政府正在和科技公司商談研發一種手機應用程式，利用人臉識別技術，為已通過病毒檢測人士提供相當於“免疫護照”的電子健康證明，以便大家可以安心復工。

該報還在頭版刊登照片報道，自英國在3月26日實施封閉措施以來，全國共有5萬名新生嬰兒出生，其中一對夫婦表示，這段時間裡他們一直使用廚房裡的食物秤為嬰兒測量體重。

另外，該報透露，根據英國政府的計畫，英國小學將在6月1日複課，其中年齡在10歲及11歲的小學六年級學生將是首批獲准重返校園上課的小學生。

《獨立報》電子版報道，英國國民保健服務（NHS）本周將在懷特島公開測試其研發的一款手機應用程式，該手機應用程式專門用來追蹤新冠病毒感染者。

另外，該報還在頭版刊登照片報道，德國教堂昨天獲准重新開放，但信眾要在教堂內佩戴口罩，同時禁止唱聖詩。