中國2019海洋災害公報和海平面公報

中國自然資源部最新發布的2019年 « 中國海洋災害公報 »和 « 中國海平面公報»顯示，儘管，去年中國沿海沒有發生海嘯，但各類海洋災害直接經濟損失高於2010年至2019年近十年間的平均值，死亡失蹤人數則低於平均值；沿海海平面總體呈波動上升趨勢。

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綜合來自北京的消息，近日發布最新《中國海洋災害公報》顯示，2019年中國海洋災害以風暴潮、海浪和赤潮等災害為主，海冰、綠潮等災害也有不同程度發生。各類海洋災害共造成直接經濟損失超過117億元人民幣，死亡失蹤22人。其中“利奇馬”颱風風暴潮造成沿海多省較嚴重的直接經濟損失。此外，中國近海去年發生波高4.0米以上的災害性海浪過程39次，其中颱風浪15次，冷空氣浪和氣旋浪24次。還發現赤潮38次，累計面積1990平方千米。黃海海域在2019年4月至9月曾發生大面積的綠潮災害，主要藻類為滸苔。2019年的滸苔綠潮災害具有持續時間長、分布面積與覆蓋面積偏大、整體漂移方向北偏東等主要特點。

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最新的《中國海平面公報》指出：海平面監測和分析結果表明，中國沿海海平面變化總體呈波動上升趨勢。2019年，中國沿海海平面較常年高72毫米，為1980年以來第三高。各海區沿海海平面均呈不同程度的上升，其中東海最為明顯。與常年相比，渤海、黃海、東海和南海沿海海平面分別高74毫米、48毫米、88毫米和77毫米。與2018年相比，各海區沿海海平面均上升，其中東海沿海海平面升幅最大。過去八年（2012－2019年）中國沿海海平面均處於近四十年來高位；1980－2019年，中國沿海海平面上升速率為3.4毫米/年，高於同時段全球平均水平。

分析認為，海溫、氣溫、氣壓、風和降水等是引起海平面異常偏高的重要原因。2019年，中國沿海海平面偏高，加劇了風暴潮和濱海城市洪澇的影響程度，其中浙江沿海受影響最大；長江口、錢塘江口和珠江口鹹潮入侵總體加重。受海平面上升及多種因素共同影響，河北、廣西和海南沿海部分岸段海岸侵蝕加劇；遼寧沿海局部地區重度海水入侵範圍加大。公告說，預計未來30年，中國沿海海平面將上升51至179毫米。

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