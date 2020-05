中國專家指新冠肺炎或毒攻精液

近幾個月來,專家了解到該病毒可以在某些表面上存活三天,並且可以在微小的氣溶膠中懸浮約30分鐘。科學家已在唾液、尿液和糞便中檢測到該病毒。現在,中國的研究人員發現新冠病毒或其中的一部分可能存在於精液中。該論文於周四發表在對外開放的醫學期刊《美國醫學會雜誌·網絡開放》(JAMA Network Open)上,但是未證明該病毒可以通過性傳播。

據紐約時報今天報道稱,研究發現新冠病毒可能在精液中存活。

世界各地的科學家都在試圖揭開一個令人困惑的謎題:到底新冠病毒是如何影響我們的身體,以及它是怎樣在人與人之間傳播的。在中國中部河南省商丘市立醫院,醫生對38名患者的精液進行了檢測。受試者的年齡從15歲到59歲不等,新冠病毒檢測均呈陽性。

研究人員在六名患者的精液中檢測到新冠病毒遺傳物質,約佔16%。北京解放軍總醫院第八醫學中心的趙衛國博士和河南商丘市立醫院的張世璽醫生寫道,有四名精液樣本陽性的患者“處於急性感染期”。他們還說,有兩名患者正在康復中,“這點特別值得注意”。根據該研究報告中的一個圖表,其中一名男子自首次出現癥狀以來已有16天。

紐約時報說,未能聯繫到趙衛國博士和張世璽醫生予以置評。

據該報道,從疫情暴發的早期開始,公共衛生專家一直在說,儘管新冠病毒可以通過接吻傳播,但他們不認為可以通過性傳播。新發現與此並不矛盾。艾奧瓦大學(University of Iowa)的微生物學、免疫學和兒科教授斯坦利·佩爾曼(Stanley Perlman)博士說,精液對新冠病毒的檢測呈陽性並不意味着存在傳染性病毒。佩爾曼未參與該研究。據他說:“這是一個有趣的發現,但必須確認精液中是否存在傳染性病毒——而不僅僅是病毒的產物。”他還表示,精液檢測可能只檢測到病毒RNA的片段。

佩爾曼指出,與通過血液傳播的寨卡病毒不同,新冠病毒主要通過口腔或鼻腔途徑傳染。

目前,尚無證據表明一個人可以通過性接觸或用受到感染的精子進行宮腔內人工授精而受到感染。在性行為中的感染更可能是通過常見的途徑:呼吸道飛沫傳播。

儘管如此,一些醫生出於其他原因,仍渴望對新冠病毒和精液進行更多研究。如果科學家發現精液中存在傳染性病毒,這可能會影響口交安全和精液處理方式。在世界各地,許多生育診所已停止接受新患者——不僅是為了減少患者流量,也是因為擔心捐贈者的精子可能感染在嘗試懷孕的女性。

報道引述德黑蘭沙希德·貝赫什提提醫科大學(Shahid Beheshti University of Medical Sciences)的阿米爾·卡什(Amir Kashi)博士在一篇題為《Covid-19與精液:研究的未解決領域》(Covid-19 and Semen: An Unanswered Area of Research)的論文中指出,人們迫切需要進行更多的研究。