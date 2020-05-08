人民幣與歐元氣候不大? 美元雖有憂仍閑庭

據亞洲私人銀行--新加坡銀行周五發表評論指出，隨着美元收益率失去優勢，雖然開始擔憂美元惟並不感到恐慌，因其他主要貨幣如歐元或人民幣缺乏令人注目的題材可大幅度壓低美元。該行維持12個月人民幣彙價6.90的目標，但歐元/美元預測則由1.15降至1.13。

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據路透社今天報道稱，對美元感擔憂惟不恐慌，因歐元、人民幣未有力施壓。

據新加坡銀行高級外彙策略師沈茂雄評論，雖然美聯儲（FED）在可預見將來不太可能選擇將聯邦基金目標利率設於負值，但美國市場已經開始對明年出現負利率進行定價。美聯儲此前清楚表明量化寬鬆政策的強烈傾向，並對負利率作前瞻性指導，這對銀行的盈利能力和貨幣市場基金行業都是難題。

據認為，美元被視作主要避險，因此在金融市場受壓時通常會升值。由於市場干預的規模和速度均前所未見，阻止了經濟和健康危機轉變為金融危機。

新加坡銀行高級外彙策略師沈茂雄稱，預計未來6-12個月美元將走弱，但程度僅溫和。我們對美元的前景感到擔憂，但因一些原因故不至於過度悲觀。首先，隨着市場焦點從控制新冠病毒疫情轉向重啟經濟，美元的表現會因經濟復蘇的情況而有較大差異。

倘經濟出現V型反彈，美元的跌幅將會最大，尤其是對商品貨幣而言。從過去一個月美元相對“較高質量”商品貨幣（如挪威克朗和澳元）的強勁回撤來看，外彙市場似乎正處於“V形”復蘇。這表明，即使基本面（特別是在拉丁美洲）前景不樂觀，新興市場貨幣也正在築底。

據新加坡銀行高級外彙策略師沈茂雄認為，其他主要貨幣如歐洲或人民幣均沒有引人注目的題材可壓低美元。近期中美兩國就新冠疫情爆發罪魁禍首是誰的口水戰，就我們對人民幣穩定的基線看法而言不是好消息。疫情大流行加速中美緊張關係上升的趨勢。儘管我們對中美互相指責升級的風險保持警惕，但暫不更改美元兌人民幣彙率預測（12個月目標為1美元兌6.90元人民幣）。

報道引述新加坡銀行高級外彙策略師沈茂雄說，從廣義上而言，美元不會失去其作為全球儲備貨幣的地位，因為歐元需要克服其本身存的的問題，而中國亦不願改革資本管制和讓貨幣自由化，這減緩了人民幣的升值速度。