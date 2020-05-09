新冠病毒2月已異變 新毒株傳染力更毒 不排除二次感染

美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（LANL）最新研究顯示，一種新型新冠病毒毒株已在全球範圍內佔據主導地位，且似乎比初期傳播的毒株更具傳染性。報告警告說，新毒株還可能使人體在第1次感染後容易受到第2次感染。

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據光華網今天報道稱，美研究指新冠病毒2月已發生變異，新毒株傳染力更強。

報道稱，參與了這項研究的杜克大學教授大衛蒙蒂菲奧里博士，指該研究由洛斯阿拉莫斯國家實驗室的一個團隊領導。科學家團隊表示，這種新毒株於2月在歐洲出現，很快傳播到美國東海岸，自3月中旬以來一直是全世界的主要毒株。新毒株除傳播速度更快外，還可能使人體在第1次感染後容易受到第2次感染。

據蒙蒂菲奧里博士表示，變異形式包括從病毒表面伸出的尖刺，這就是它符合附著到細胞並進入細胞的方法，如果你已經感染了新冠病毒，那意味著你將會產生抗體以阻止病毒再次感染你。但有了這種突變，患者的免疫反應可能不夠強烈抵抗。

該報道說，不僅如此，這種突變發生在病毒的一個片段中，這個片段被稱為刺突蛋白，這種蛋白存在於目前所有的疫苗中。因此。我們擔心這種新型病毒的突變會成為當前疫苗研發的一個關鍵性問題，如果基於原始病毒株進行設計藥物和疫苗，它們可能無法有效抵抗新的病毒株。