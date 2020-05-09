疫情復蘇艱難 IMF總裁警告美中不要再打貿易戰

國際貨幣基金組織(IMF)總裁暗示可能下調全球經濟預估，並警告美國和中國不要重啟貿易戰，這可能削弱從新冠病毒大流行中復蘇的勢頭，而重振世界貿易對確保全球經濟復蘇至關重要。

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據路透社報道稱，IMF總裁暗示或下調全球經濟預估，警告美中不要再打貿易戰。

IMF總裁格奧爾基耶娃星期五在歐洲大學研究所(European University Institute)主辦的一個網絡活動上表示，許多國家最近的經濟數據低於IMF對2020年經濟萎縮3%的悲觀預測。格奧爾基耶娃說:“如果沒有立即的醫療解決方案，對一些經濟體來說，不幸的是可能出現更不利的情況。”她補充說，“對這種病毒的行為的未知正在為預測蒙上陰影。”

據IMF 4月份預計，全球經濟將萎縮3.0%，這將是自1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退，2021年將預計出現部分反彈，但該機構警告說，結果可能會更糟，這取決於疫情的發展。

據該報道說，作為世界上最大的經濟體，美國受到了旨在遏制病毒傳播的大範圍關停的嚴重打擊。周五美國政府公布的數據顯示，美國就業崗位出現了自大蕭條以來的最大月度降幅，上個月的失業率飆升至14.7%。白宮說，5月份的失業率可能會達到20%。

美國總統特朗普威脅要通過徵收新關稅或其他措施懲罰中國對疫情的處理，並在周五暗示他可能會終止“第一階段”中美貿易協議。美國和中國高級貿易官員周五表示，他們將推進落實第一階段貿易協議，但一些觀察人士說，中國承諾購買美國商品的速度遠遠落後於實現第一年增購770億美元的目標所需的進度。

格奧爾基耶娃周五警告稱，退回到保護主義可能會削弱全球經濟在關鍵時刻復蘇的前景。她說，重振世界貿易對確保全球經濟復蘇至關重要。她還說，“否則，成本會上升，收入會下降，我們的世界就會變得更不安全。”格奧爾基耶娃說，IMF已經向103個請求援助的國家中的50個提供了緊急資金。