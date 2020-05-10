全球爭搶新冠病毒疫苗開發主導權

圍繞新型冠狀病毒疫苗開發問題，各國展開了激烈的主導權之爭。走在世界前列的美國以供應本國民眾和儲備為目的，投入的資金按日元計算超過一千億日元，推動歐美製藥企業將疫苗投入實用。中國也以舉國之力加強疫苗開發，歐洲企業也加入到全球競爭之中。目前還出現了通過國際合作來支援疫苗開發的動向，由各個國家主導的開發項目正在加快進度。

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據日本經濟新聞報道說，全球爭奪新冠疫苗研發主導權。

在美國，為新冠病毒疫苗開發提供支援的是美國生物醫學高級研究與開發局（BARDA）。BARDA成立於2006年，目的是應對生物恐怖主義等。它是美國衛生與公共服務部（HHS）的下屬機構，運營資金來自國家預算。該機構以保護美國民眾的生命為目的，為治療藥物和疫苗的開發和生產提供支持。

消息說，BARDA在3月上旬美國新冠疫情嚴重之後，把資源集中到了新冠病毒項目上，投入超過12億美元資金。

BARDA不僅為疫苗開發提供支持，為了能在開發結束後立即供應疫苗，還考慮建立生產體制，並為此投入巨額資金。目前該機構已與強生公司（J&J）均攤10億美元的設備投資費用，並簽署了10億劑新冠病毒疫苗供應合同。

此外，美國生物醫學高級研究與開發局還向美國生物醫藥企業Moderna投資約4.3億美元。據悉，在確認疫苗的有效性之前就作出投資決定，同時還簽署了購買大量疫苗的合同。

該報道說，4月30日，美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇表示，已經制定了2021年1月之前提供數億劑疫苗的計畫。福奇表示，“在得出疫苗是否有效的答案之前，將冒着風險增強產能”。雖未透露詳情，但暗示了美國生物醫學高級研究與開發局的存在。

美國把優先向本國供應疫苗放在第一位，同樣的動向正在不斷擴大。

在中國，生物企業和研究所正在進行3種疫苗的臨床試驗。據悉，開發費用、臨床試驗的設計、生產體制均獲得政府的支持。中國優先確認疫苗的有效性，投入實用的速度很快。

據該報道稱，康希諾生物公司研發的疫苗是全球首例進入臨床試驗階段來確認有效性的新冠疫苗，目標是在2020年內投入使用。除了供應本國外，中國還計畫為發展中國家供應疫苗。

加緊開發疫苗的不只有中美兩國。在英國，已啟動疫苗臨床試驗的牛津大學4月30日宣布，與大型製藥企業阿斯利康（AstraZeneca）展開合作。英國政府也向該大學提供了2000萬英鎊資助。2020年內將構建1億劑疫苗的生產體制，加緊向英國民眾供應。歐盟決定向德國的疫苗生產企業提供8千萬歐元研究資金，此舉被認為是為了使這家企業免受美國的影響。

法國製藥大型企業賽諾菲（Sanofi）的首席執行官（CEO）Paul Hudson指出，“（在疫苗開發的支援力度上）歐盟委員會並沒有達到BARDA的水平”，擔心歐盟在開發速度等方面落後於人。

國際組織流行病防範創新聯盟（CEPI）的理念是“平等獲取”。獲得該組織支援的企業被要求以合理價格進行無差別供應。不過，國際組織流行病防範創新聯盟的支援以研究開發為主，不會像美國生物醫學高級研究與開發局那樣深入到構建供應體制的程度。

據日本經濟新聞說，日本也向流行病防範創新聯盟提供了捐款。在日本國內，內閣府等主管的日本醫療研究開發機構（AMED）為疫苗開發提供支援。但援助規模較小，僅限於資助臨床試驗等。

該報道認為，在全球展開疫苗開發主導權之爭的背景下，無法保證日本能夠迅速進口國外生產的疫苗。為了加緊開發日本國產疫苗，除了制度、資金方面的支援之外，日本還需要在生產體制上加大支援力度。