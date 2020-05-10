奧巴馬厲批特朗普媒體瘋傳 指白宮防疫是場災難

美國前總統民主黨人奧巴馬昨天晚上與舊僚部下電話煲粥，30分鐘談論美國疫情，奧巴馬嚴厲批評特朗普的防疫政策，完全無能，造成美國疫情泛濫，簡直是一場災難。白宮對奧巴馬的批評不以為然，指特朗普的防疫有效，避免更多美國人死亡。

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據本台消息指，美國媒體紛紛報道前總統奧巴馬批評特朗普防疫政策是一場災難的電話評論。該電話錄音長達半個小時。

沒有消息報道，此電話錄音是否預先針對媒體發表，或是參與電話者私下送交給媒體曝料。美國雅虎新聞最先報道奧巴馬批評講話，其他各大媒體最快速度跟進。據該消息，奧巴馬昨天晚上與數名他執政時的部長，通多人同場電話，討論美國疫情。奧巴馬對美國數以百萬人染疾，數萬人死亡，不僅成為全世界疫情摧殘，死傷最為嚴重的國家，而且疫情以及傷亡人數沒有下降的跡象，感到很生氣。奧巴馬批評特朗普防疫政策完全是一場災難。奧巴馬說，美國之所以陷落如此糟糕境地，安全是因為特朗普政府無能。

奧巴馬指，由此可以看出，一個國家的防疫成功與否，尤其取決於政府的領導能力與抗疫水平和戰略布防。

報道稱，奧巴馬因此在電話里，鼓勵他的舊部，要多多參與拜登的競選，給拜登提供支持。

上一屆總統選舉敗選者，民主黨人希拉里克林頓日前公開支持拜登競選，抗擊特朗普。

據報道說，奧巴馬的講話不排除是民主黨競選總統宣傳，打擊特朗普，力挺拜登的動作。

美國白宮昨天稍晚回應奧巴馬的電話批評講話消息，指出特朗普的防疫政策正確有效，成功避免了更多的美國人死亡。