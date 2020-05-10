新冠肺炎疫情新瞥:4百萬人染疫近28萬人死 據稱乒乓球會應運而紅

疫情雖然癱瘓大型戶外集體比賽項目，乒乓球被指因禍得福。

據法新社周日截至國際標準時間11:00報道，Covid-19自從去年12月在中國露面以來，已經在全球造成至少279,185人死亡。在195個國家和地區，已診斷出400萬例確診病例，至少有4,035,470個污染。據法新社說，新冠肺炎疫情讓世界體育停擺。大型戶外以及集體性的體育項目受到打擊與禁制，陷入癱瘓。反而意外地將室內簡易就能上馬的乒乓球運動，推上時髦。

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據法新社今天報道稱，美國是世界疫情最為嚴重的國家。美國也是受害最多的國家，在130萬多例病例中已經有78,794人死亡。而且美國總統特朗普總統認為新冠肺炎病毒越來越靠近他周圍的人。白宮抵抗冠狀病毒領導小組的三名成員，包括流行病學家安東尼·福西（Anthony Fauci），在可能接觸該病毒後將被單獨隔離。 副總統邁克·彭斯（Mike Pence）發言人凱蒂·米勒（Katie Miller）周六測試呈陽性。

中國武漢自4月3日以來沒有發現任何新的Covid-19確診病例，卻報告又檢測出一例Covid-19病例。中國官方今天提高了武漢發現這一例確診病例街區的防疫級別。一名89歲的男子測試呈陽性。

今天是法國當局預告解禁倒數最後一天，全法國都在興奮但又緊張期待解禁到來。不過，法國的疫情警報並沒有解除，解禁脆弱，將隨時會因為疫情反覆而被取消。

與其他國家地區不同，大部分法國民眾並不對解禁有熱情，而是希望繼續居家隔離等待病毒疫情進一步被消滅。經過55天的居家隔離，法國於周一開始謹慎放鬆隔離措施，將重新開放美髮沙龍，時尚精品店，花店或書店。但餐館，劇院或電影院將保持關閉。最受聚焦的是公共交通。據當局說，公共交通迎接開放前，將所有的交通工具都徹底消毒。官方要求在公共交通中必須戴口罩。

至於學校開學，從理論上重新開放，小學只能容納一小部分學生，這取決於可用的空間。

法國是因為經濟壓力而被認為頗為冒險解禁。

按照法新社的報道，歐洲疫情最為嚴重的國家是英國，死亡31,587人，意大利死亡30,395人，西班牙有26,621例死亡，以及法國有26,310例死亡。

俄羅斯據稱是“延緩流行病”，該國周日報告超過200,000例確診的冠狀病毒病例的象徵性標記，每天都有大量新的感染病例，這將使俄羅斯在下周或成為歐洲受影響最大的國家。官方報告的死亡率仍然較低，有1,915名喪生者。據世界衛生組織（世衛組織）突發衛生事件執行主任邁克爾·賴安（Michael Ryan）周五表示，“俄羅斯可能正處於延遲流行期”。

世界上另一個疫情大國巴西已經報有10,000多人死亡。根據巴西衛生部周六發布的數據，巴西已經超過10,000人死於冠狀病毒的門檻，成為迄今為止大流行殺死人數第六的國家。

當局已經記錄了10,627例死亡和155,939例確診的Covid-19污染病例，但是據科學界稱，實際數字可能高出15甚至20倍。因為巴西很少進行測試。

據法新社說，新冠肺炎疫情讓世界體育停擺。大型戶外以及集體性的體育項目受到打擊與禁制，陷入癱瘓。反而意外地將室內簡易就能上馬的乒乓球運動，推上時髦。在沒有賽馬，大型足球錦標賽和網球比賽的情況下，投注者紛紛湧向乒乓球。而且乒乓球是一種罕見的運動可以在疫情期間於東歐尤其是俄羅斯繼續進行。據監管線上賭球的一位官員說，僅僅早幾個星期，沒有人能夠想象，乒乓球會是周末下午最被搶手的消費物。