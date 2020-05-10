美國新冠疫情致失業人口瘋增

由於冠狀病毒大流行衝擊經濟，美國4月份失業率飆升至創紀錄的14.7%，就業人數史無前例地減少了2,050萬人。4月份失業率超過了該數據1948年編製以來創下的10.8%的前紀錄。

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據華爾街日報說，美國4月失業率創下14.7%的紀錄。由於冠狀病毒大流行衝擊經濟，美國4月份就業人數史無前例地減少了2,050萬人。

疫情導致企業停擺，4月份由此損失的就業崗位數量創下1939年有記錄以來的月度最大降幅。相比之下，在二戰結束的1945年，美國有一個月失去近200萬個工作崗位。美國勞工部表示：“這些指標的大幅攀升反映出疫情以及疫情防控措施的影響。”

據英國金融時報指，美國失業率升至14.7%，大蕭條以來最高。4月，新冠疫情導致2050萬美國人失業，給世界最大經濟體帶來痛苦打擊。現在人們擔憂復蘇需要的時間可能長於預期。這也將加大美國各政府分支——從白宮到國會和美聯儲(Federal Reserve)——的壓力，要求其考慮採取更大規模且更持久的刺激措施來支持經濟。

自3月初新冠疫情爆發以來，特朗普政府和美國立法者已通過了約3萬億美元的財政刺激措施，但其中許多政策的影響，如向小企業提供貸款和擴大版失業救濟等，將在6、7月份開始減弱。

4月非農就業人口的下降規模創下紀錄，但比經濟學家們預計的2170萬人失業要略微少一些。3月，隨着疫情開始在美國蔓延，該國經濟失去了87萬個就業崗位。

疫情爆發前徘徊在50年低點的失業率，如今好於經濟學家預期的16%，但遠遠高於3月的僅4.4%和2008年至2009年金融危機期間10%的峰值。大蕭條(Great Depression)時期，美國的失業率據估計曾達到約25%。

該報道稱，所有主要行業的就業人數都大幅下降，休閑和酒店行業尤為嚴重，已流失770萬個工作崗位。教育和醫療行業失去了250萬個工作崗位，而零售業失去了210萬個工作崗位。製造業的工作崗位減少了130萬，而州和地方政府失去了98萬個工作崗位。

衡量人們就業或找工作的勞動參與率從3月下降了2.5個百分點，至60.2%，原因是保持社交距離的措施影響了人們找工作的能力。

青少年失業率增幅最大，從3月的14.3%升至4月的31.9%。3月，成年男性和女性的失業率均為4%，但4月成年女性失業率攀升至15.5%，而成年男性失業率上升至13%。西語裔美國人的失業率從6%飆升至18.9%，而非裔美國人的失業率從6.7%激增至16.7%。

據該報道，值得注意的是，最新報告顯示，報告自己被臨時裁員的失業人員的數量增加了10倍，至1810萬人。