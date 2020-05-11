俄羅斯新冠肺炎疫情全球第三嚴重 一天新增一萬一

截至今天統計，俄羅斯過去24小時內新增病例1萬1656起，累計確診22萬1344起，成為全球確診第3高國家。俄羅斯首都莫斯科近郊的克拉斯諾戈爾斯克市（Krasnogorsk）一所養老院昨天深夜發生火災，至少造成9人喪生，另有數名傷者送入加護病房治療。

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據光華網今天報道稱，新冠肺炎俄確診病例激增超越英意，成全球確診數第3高國家。排列在美國與西班牙之後。

據官方消息說，俄羅斯新冠肺炎（COVID-19）確診病例持續激增，該國確診人數已增至22萬1344起，意味着俄羅斯記錄的確診病例已超越意大利和英國，成為僅次於西班牙和美國全球最多病例的國家。

俄羅斯新冠肺炎防疫官網發布的信息，截至當地時間周一（11日），該國過去24小時內新增新冠肺炎病例1萬1656起，累計確診22萬1344起。其中，莫斯科市新增6169起，累計確診11萬5909起。新增治癒出院病例5495例，全國累計治癒病例3萬9801例。累計死亡病例2009例。

據法新社消息說，克拉斯諾戈爾斯克市救難單位今天表示，這家私人養老院約在昨天午夜起火，火勢在1小時內撲滅。

克拉斯諾戈爾斯克市政府發表聲明說：「有9人當場喪生，另有9人傷勢嚴重緊急送醫，目前仍在加護病房接受治療。」

報道引述俄羅斯媒體消息，火災發生時養老院內有37人。俄國「工商日報」（Kommersant）指出，由於院內多位住民行動不便，因此儘管火勢不大，但養老院員工未能及時將他們搬離濃煙。