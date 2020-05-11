新西蘭勇稱抗疫勝利 禁封逐步解除

紐西蘭總理阿爾登今天宣布，在成功控制住2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後，新西蘭國內防疫封鎖措施將在接下來10天內逐步退場，不過仍將維持部分限制。人口500萬的紐西蘭迄今通報1147起確診病例，包括21起不治病例；從4月中旬起，新增確診人數都維持在個位數，今天仍通報新增3例。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，新西蘭抗疫成功，宣告10天內逐步解封。該國總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，共4級的警戒系統降回第2級後，購物中心、餐廳、電影院和遊樂場14日起將恢復開放。

但據39歲的阿爾登警告，「人人都不該認為病毒已遠離我們」。不過，她也說，新西蘭在經過7周的封鎖措施後，目前確診病例僅剩90例。阿爾登在電視談話中表示：「新西蘭，你們的努力已經使我們超越世界多數地方，且讓我們不致像許多其他地方一樣深受冠狀病毒疾病殘殺…但前方仍有風險，所以請保持警戒。」

人口500萬的新西蘭迄今通報1147起確診病例，包括21起不治病例；從4月中旬起，新增確診人數都維持在個位數，今天通報新增3例。

法新社說，新西蘭在第2級警戒限制下，對外邊界雖然仍維持關閉，不過國內生活幾乎將回歸正常。民眾雖然仍須遵守遠距社交原則，不過居家隔離以及「待在家裡」的建議將不再適用。

新西蘭2周前首度宣布放寬封鎖措施，允許民眾外帶食物並恢復部分娛樂活動，不過最新的解封措施將還給民眾更多自由。70歲以上年長者在強制居家隔離逾7周後，終於獲准再度步出家門。民眾將可以進行國內旅遊，為癱瘓的觀光業注入一劑強心針；學校也將在18日完全恢復開放。

報道稱，酒吧要到5月21日才能恢復營業，給業者更多時間來確保店內能適當隔開顧客之間的距離。

團隊運動也將恢復進行，相關單位已經在計畫於6月13日展開國內版超級橄欖球聯賽（Super Rugby），屆時國內5支球隊將參賽。