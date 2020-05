奧巴馬批covid-19是災難 特朗普批H1N1更糟 共和黨參院大佬斥奧巴馬閉嘴

在美國前總統奧巴馬嚴厲抨擊現任總統特朗普在處理新冠疫情不當後,特朗普隨即在推特上進行反擊,指稱特朗普政府“在新冠病毒問題上取得了巨大成績”、“看看奧巴馬/拜登政府處理H1N1與豬流感才是一場災難,更糟糕。” 而美國參議院多數黨領袖麥康奈爾則讓奧巴馬“應該閉上他的嘴巴”。美國總統前任歷來不評論繼任者的理政。

據中國時報今天報道稱,奧巴馬批疫情絕對災難,特朗普反擊:你H1N1更糟。消息指奧巴馬指責特朗普應對疫情是一場絕對災難,特朗普立即發推文反擊,指稱自己取得巨大成績,H1N1豬流感時奧巴馬搞得更糟。

在美國前總統奧巴馬嚴厲抨擊現任總統特朗普在處理新冠疫情不當後,特朗普隨即,在推特上進行反擊,指稱特朗普政府“在新冠病毒問題上取得了巨大成績”、“看看奧巴馬/拜登政府處理H1N1與豬流感才是一場災難,乏善可陳、民調大跌,毫無頭緒可言。”

據該報道,美國前總統奧巴馬在當地時間5月8日晚上對特朗普進行了最嚴厲的批評,他指責特朗普政府在新冠疫情上的表現根本是“一場絕對混亂的災難”(an absolute chaotic disaster)。

據美媒消息,奧巴馬在對3千名“奧巴馬校友協會”成員發表電話談話時,敦促他主政時期在政府服務的員工力挺民主黨總統提名人拜登。他說,這場選舉在各層面來說都至關重要。“我們要對抗的長期趨勢,充斥自私自利、部落政治、分裂且視別人為敵人。”

據奧巴馬說,“對這場全球危機的因應,會如此弱且漏洞百出,都是因為當政者的思維模式是‘我能有什麼好處’或‘其他人都管他去死’,那就是現在這種絕對的混亂災難。”

奧巴馬談話經過媒體曝光後,白宮新聞秘書麥克尼(Kayleigh McEnany)隨即進行反駁,她在一份發給CNN的聲明中說:“特朗普總統對新冠疫情的應對是前所未有的,拯救了許多美國人的生命。”

特朗普不久後即在推上發文稱,“我們在處理冠狀病毒大流行方面取得了巨大的成績,尤其是很早就禁止中國傳染源進入美國。相比之下,歐巴馬/貪睡喬(拜登)造成的H1N1與豬流感災難,毫無成果、民調大跌,完全不知在做什麼。”

據該報道稱,在特朗普的推特上有許多網友對他表示支持,但也有網友批評稱,“新冠疫情讓美國死了8萬多人,你是罪魁禍首。”“死了8萬人,你的政績在臉書上被評為第1名。”“豬流感死了12469人,竟然會認為比8萬人多,是因為這排數字里有個9。”

據香港經濟日報今天報道稱,麥康奈爾叫奧巴馬閉嘴,指不應批評特朗普抗疫。

美國疫情持續,美國前總統奧巴馬早前大肆炮轟特朗普政府抗疫失敗,惹特朗普反駁。參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)指,奧巴馬“應該閉上他的嘴巴”(should have kept his mouth shut),指奧巴馬不應該批評繼任政府的工作。

報道指美國傳媒引述消息證實,奧巴馬上周五(8日)在“奧巴馬校友會”(Obama Alumni Association)3,000名成員會議上,批評特朗普政府抗疫是場“絕對混亂的災難”(absolute chaotic disaster)。

麥康奈爾周一回應指,大家都知道奧巴馬不滿意現任政府的決策,這是可以理解,但他帶領過華府8年,現時卻炮轟華府是有點不恰當。麥康奈爾又認為,前美國總統布什所建立的“不批評繼任者的傳統”是個好的傳統。

據該報道,一名特朗普支持者早前在Twitter發文指,奧巴馬是史上首位反對繼任者的美國前總統,特朗普其後轉貼發文,並附文指:“他被捉住了,奧巴馬門!”(He got caught, OBAMAGATE!)