病毒再逼近白宮? 西門檢疫要求戴口罩

美國政府兩位高級行政官員透露，白宮已經要求在西翼(West Wing)工作的員工佩戴口罩，坐在自己辦公桌前的時候除外。白宮西翼是美國政府行政中樞所在地，包括橢圓形辦公室和高級顧問的辦公室。消息稱總統特朗普不喜歡戴口罩，而且經常不戴口罩，這讓衛生官員與警衛緊張。

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據路透社消息，新冠病毒入侵後，白宮要求進入西翼的員工佩戴口罩。

美國政府兩位高級行政官員周一表示，白宮已經要求在西翼(West Wing)工作的員工佩戴口罩。白宮西翼是美國政府行政中樞所在地，包括橢圓形辦公室和高級顧問的辦公室。

美國總統特朗普的貼身隨從和副總統彭斯的新聞秘書上周新冠病毒檢測都呈陽性，白宮採取進一步措施保護總統健康的壓力越來越大。

據ABC News最先報道，白宮在一項備忘錄中要求所有進入西翼的員工必須佩戴口罩，並建議白宮建築群其他部分的員工不要對西翼進行不必要的訪問。據一位高級行政官員稱，“常識終於佔了上風。”

該報道稱，特朗普一直不願戴口罩，而且在公共場合從未佩戴口罩，儘管他說上周參觀亞利桑那州一家口罩工廠時，曾在後台戴過口罩。特朗普現年73歲，處於新冠病毒併發症高發年齡段。新冠疫情在美國已經導致數萬人死亡，並對全球各國和經濟產生破壞。

該消息說，特朗普的高級顧問、女婿庫什納(Jared Kushner)等工作人員星期一開始戴着口罩出現在白宮。