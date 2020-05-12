病毒威脅克宮? 普京發言人確診 但月余未見面

俄羅斯今天通報過去24小時新增1萬899起確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，全國累計23萬2243人染疫，超越英國排名全球第3多。美國與西班牙疫情嚴重排列第一第二。俄羅斯官方決定，防疫封鎖措施自今日12日起逐漸放寬，以提振受重創的經濟，各地區須視各自情況採取抗疫措施。

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據法新社今天消息，俄羅斯新增1萬899例，確診凌駕英國全球第3多。

據俄羅斯疫情應變中心表示，境內新增107起死亡病例，全國累計2116人染疫喪生。俄國把每日新增病例持續大幅攀升，歸因於進行廣泛檢測，截至目前已進行逾580萬例檢測。

據報道稱，俄國昨天通報新增1萬1656起確診，創單日新高，但總統普京仍宣布，防疫封鎖措施將自12日起逐漸放寬，以提振受重創的經濟，各地區須視各自情況採取抗疫措施。

另據報道，俄羅斯官方媒體發布消息，俄總統普京的發言人、新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)已證實感染新冠病毒，目前正在醫院接受治療。據佩斯科夫本人證實，最近一次與總統普京會面大約在一個月前。

此前俄羅斯官方消息報告，克里姆林宮與政府部門數個星期前就停止聚集會議，而是視頻開會理政了。