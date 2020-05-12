華裔女記者追問惹怒 特朗普憤離白宮記者會

美國總統特朗普昨天在白宮玫瑰園的防疫記者會上，與一名華裔美籍記者激烈交鋒，特朗普之後憤然離開新聞發布會現場，草草結束記者會。追問記者叫江維佳，供職於哥倫比亞廣播公司新聞網，據報在中國廈門出生，之後與家人移民至美國西維吉尼亞州。江維佳驟然受到網絡熱捧，推特上立刻出現支持江維佳的熱門關鍵字#StandWithWeijiaJiang（力挺江維佳）。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道稱，與華裔女記者舌戰，特朗普憤然離開記者會。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）記者江維佳（Weijia Jiang，音譯）問特朗普，為什麼他一直堅稱美國在病毒檢測上做得比其他國家好。江維佳追問：「為什麼這件事情那麼重要？每天仍有美國人不斷喪命，為何這對您來說像是一場全球競賽？」

據特朗普回答說：「世界各地都有人丟掉性命。或許你應該問中國這個問題，不要問我，問中國這個問題，好嗎？」

江維佳反擊說：「總統先生，您為什麼特別針對我這麼說？」江維佳暗示這是因為她的種族。江維佳在中國廈門出生，之後與家人移民至美國西維吉尼亞州。

據特朗普回答說：「我是針對所有提出這種惡劣問題的人。」

該報道稱，江維佳想繼續追問，但遭到特朗普忽視，特朗普接着點名美國有線電視新聞網（CNN）記者柯林斯（Kaitlan Collins）提問，後來又改變心意跳過柯林斯。

當柯林斯試圖要問特朗普問題時，特朗普突然結束記者會，轉身走回白宮。

法新社說，推特上立刻出現支持江維佳的熱門關鍵字#StandWithWeijiaJiang（力挺江維佳）。報道稱，曾演出「星際爭霸戰」（Star Trek）的亞裔男星喬治武井（George Takei）發文說：「我力挺江維佳反擊特朗普的種族歧視言論。」