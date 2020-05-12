馬斯克疑抗令加州復工 稱做好被拷手銬準備

據特斯拉執行長馬斯克表示，公司在加州的主要汽車工廠將復產。但這一復工違背了當地官員要求該工廠繼續關閉以阻止疫情擴散的命令。馬斯克稱如果有人要被逮捕，就衝著他一個人來。不過有消息說，加州或彈性應對復工與疫情，特斯拉可能置於製造業被允許重啟業務。

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據路透社報道說，特斯拉違令復工，馬斯克稱做好被逮捕的準備。目前美國各州和城市正在試驗安全重啟經濟的方法，此前疫情打擊企業，導致數以千萬計的美國人失業。

特斯拉周一在一份郵件中提到加州州長上周四發布的指令，允許製造商重啟業務，並稱從周日起，之前無薪休假的員工已恢復正常聘用狀態。特斯拉的郵件說，“我們很高興能夠復工，也實施了非常詳細的計畫來保障大家復工時的安全，”路透見到的這封名為“無薪休假結束，恢復生產”的郵件稱。

馬斯克在一則推文中稱，生產於周一恢復，並稱他將加入工人們在組裝生產線工作。“如果有人要被捕，我會要求衝著我來就好，”他寫到。

關於是否將採取行動關閉工廠業務，工廠所在地阿拉米達郡(Alameda County)衛生官員沒有回應置評請求。

另外在周一，美國財長努欽(Steven Mnuchin)稱，如果想讓特斯拉留下，加州應當採取任何必要措施，來幫助特斯拉重啟它在美國的唯一一家汽車工廠。

加州州長Gavin Newsom周一表示，幾天前他與馬斯克談話，馬斯克的擔憂已經促使該州上周開始分階段重啟生產。