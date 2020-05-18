美國疫苗研試傳好消息 道瓊斯今漲770點

由於美國藥廠莫德納公司的新冠肺炎疫苗研發傳出好消息，加上美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾暗示可能再祭刺激措施，美國股市今天開盤應聲勁揚，道瓊指數大漲約770點。

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據中央社今天報道稱，新冠肺炎疫苗研發傳佳音，美股開盤道指大漲770點。

莫德納公司（Moderna ）今天宣布，研發中的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）試驗疫苗在初步研究出現樂觀結果。莫德納盤前交易股價應聲飆漲26%。鮑爾（Jerome Powell）昨天則再度確認，必要時聯準會還會祭出其他貨幣刺激措施。消息引發投資人期待央行會採取更多行動協助拯救因疫情受重創的經濟。

道瓊工業指數開盤勁揚770.46點或3.25%，報24455.88點。標準普爾500指數開盤上揚77.07點或2.69%，報2940.77點。科技股為主的那斯達克綜合指數開盤上揚171.59點或1.90%，報9186.15點。

據美國生技大廠莫德納公司18日報告，針對少數志願者進行的新冠肺炎疫苗第一階段臨床試驗，獲得“積極中期”結果。

法新社消息說，莫德納表示，疫苗似乎在8名施打對象體內產生免疫反應，且免疫程度與新冠漢肺炎感染者體內觀察到的相同。據莫德納還說，第三階段試驗將在7月展開，屆時會有大量志願者參與。