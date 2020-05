新冠病毒 攻陷肺部拿下免疫系統

澳大利亞及法國研究員報告,患有嚴重肺部感染後康復的患者會出現抑制身體免疫反應、提高肺炎感染風險的「免疫疤痕」。許多罹患2019冠狀病毒疾病的患者正是因為肺炎而殞命。

據法新社今天報道稱,研究指嚴重肺部感染恐造成免疫系統停擺。這項針對人體及老鼠進行的研究顯示,身體免疫反應會在一些嚴重感染後暫時停擺,使得患者更容易被新的細菌或病毒疾病侵襲。

澳大利亞墨爾本大學的彼得多哈堤傳染及免疫研究所(Peter Doherty Institute for Infection and Immunity)及法國南特大學醫院(University Hospital of Nantes)組成研究團隊,發現構成免疫系統第一道防線的細胞,又稱巨噬細胞,在嚴重感染後會「陷入癱瘓」。

該報道說,巨噬細胞能消滅細菌、發出警報,讓體內派遣免疫細胞前往感染患部。消除威脅後,巨噬細胞就會收工,身體恢復正常運作。但研究員分析有多次嚴重感染的患者血液樣本後發現,患者的巨噬細胞已停止作用,這讓患者在院內罹患肺炎等其他致命感染的風險更高。

光是在歐洲,每年就有約50萬名住院患者感染肺炎,其中約10%喪命。

研究員還發現重新喚醒巨噬細胞的觸發器或開關,是一種名為SIRP-alpha的受體,可將巨噬細胞復原到「全盛狀態」。據研究團隊表示,這項發現可左右未來處理院內感染的方式,包括省思使用抗生素的慣例,畢竟超級細菌對抗生素的抗藥性愈來愈強。

這項研究報告刊登在期刊「自然免疫學」(Nature Immunology)中。主要撰稿人、多哈堤傳染及免疫研究所的維亞當戈斯(Jose Villadangos)說:「我們相信另一種方法是重新讓免疫系統充滿能量,讓免疫系統脫離癱瘓狀態,也就是先一步預防陷入癱瘓,這樣患者就可以不靠抗生素也能保護自己不受其他感染。」